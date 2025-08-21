Dèficit de relleu generacional a la feina: només un terç de jubilats seran reemplaçats
El mercat laboral espanyol incorporarà 1,8 milions de joves davant 5,3 milions de treballadors que es jubilaran en la pròxima dècada
El mercat laboral espanyol s’enfronta a un important desafiament demogràfic durant els propers anys. Segons el recent informe de l’Observatori de la Vulnerabilitat i l’Ús de la Fundació Adecco, tot just un terç de les persones jubilades seran substituïdes per nous treballadors en la pròxima dècada. Les xifres són contundents: mentre 5.318.600 persones majors de 55 anys abandonaran l’activitat laboral, només 1.826.197 joves s’incorporaran efectivament al mercat de treball.
Aquest desequilibri s’explica per diversos factors. Encara que 4.831.209 persones d’entre 6 i 15 anys assoliran l’edat legal per treballar, la taxa d’activitat entre menors de 25 anys se situa actualment en el 37,8%, segons dades de l’última Enquesta de Població Activa (EPA). Això significa que menys de quatre de cada deu joves en edat de treballar s’incorporaran realment al mercat laboral, la qual cosa aprofundeix la bretxa entre sortides i entrades.
Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco i director de Sostenibilitat de The Adecco Group, ha assenyalat que per garantir la sostenibilitat del sistema serà necessari activar tot el potencial disponible. "La migració serà clau per sostenir el mercat laboral, especialment en sectors amb escassetat de mà d’obra, però no n’hi ha prou per si sola. Hem de qualificar i requalificar al talent, autòcton i migrant, amb polítiques actives ambicioses", ha explicat.
La immigració com a factor clau
Les previsions demogràfiques indiquen que entre 2026 i 2035 arribaran a Espanya aproximadament 4,6 milions de persones estrangeres. D’aquest volum, a prop del 80% hi haurà en edat laboral i, d’ells, un 70% buscarà activament feina. Això suposaria una incorporació d’uns 2,5 milions de treballadors d’origen estranger al mercat laboral espanyol, xifra que ajudaria a compensar parcialment el dèficit de relleu generacional.
El valor del talent sènior
Mesonero també ha destacat la importància d'apostar pels professionals de més edat en aquest context d’envelliment sense precedents. Els treballadors majors de 50 anys ja representen el 35% de la població activa espanyola i, segons la Fundació Adecco, la seua experiència i coneixements són fonamentals per mitigar els efectes del dèficit de relleu generacional i mantenir la capacitat productiva del mercat laboral.
Tecnologia com a complement, no com a solució única
Des d’Adecco també assenyalen que la intel·ligència artificial i l’automatització poden absorbir part del buit que deixarà l’envelliment de la força laboral. Aquestes tecnologies permetrien que els treballadors disponibles cobreixin millor les vacants en sectors estratègics com cures, logística, indústria, agricultura, administració i turisme.
"La IA i l’automatització no resoldran per si soles el repte demogràfic, però sí són palanques decisives per fer més amb la força laboral disponible", ha manifestat Mesonero, subratllant que la transformació tecnològica ha d’anar acompanyada de polítiques d’integració laboral més àmplies que incloguin a col·lectius amb menor presència al mercat com dones, persones amb discapacitat i professionals sèniors.