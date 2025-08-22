LABORAL
S’agreuja el dèficit de relleu generacional a Lleida: afronta la jubilació de 52.400 treballadors en una dècada
S’incorporaran 22.346 joves, una entrada per cada 2,3 sortides
El relleu generacional s’ha convertit en un dels principals reptes de sostenibilitat del mercat laboral i a Lleida es percep amb especial cruesa en el sector agrícola, base de l’economia. Segons l’informe de l’Observatori de la Vulnerabilitat i l’Ús de la Fundació Adecco, durant la pròxima dècada a la província es jubilaran 52.400 persones majors de 55 anys, mentre que només 22.346 joves s’incorporaran a la població activa. És a dir, per cada 2,3 jubilacions, tot just s’hi suma un nou treballador.
A Lleida, on la campanya agrària concentra milers de llocs de treball temporals i bona part del teixit productiu depèn de la mà d’obra al camp i a l’agroindústria, aquest desequilibri genera inquietud, ja que presenta la previsió de relleu generacional més desfavorable de Catalunya, que comptabilitza 2,1 jubilacions per cada nova incorporació.
Els agricultors alerten que, més enllà de la falta de joves que vulguin treballar al camp, costa cada vegada més cobrir els llocs per garantir la recollida de fruita i l’activitat en magatzems. El desafiament no és només demogràfic: en una província que envelleix i en la qual molts agricultors s’atansen a l’edat de jubilació, el futur del camp lleidatà dependrà de la capacitat per atreure i retenir talent en una activitat cada vegada menys atractiva per als joves. En general, l’informe adverteix que, sense mesures urgents, aquest desfasament pot comprometre la competitivitat de Catalunya. Entre les solucions proposades destaquen la integració de la mà d’obra migrant, l’ocupació femenina, de persones amb discapacitat i professionals sèniors en sectors poc habituals per a ells, així com la incorporació de la tecnologia i la intel·ligència artificial per alleujar la falta de treballadors.