Gonzalo Bernardos (economista), als treballadors pròxims a la jubilació: el més important és una bona planificació
L’expert subratlla que la generació del baby boom gaudirà de millors pensions, encara que insisteix en la importància de gestionar adequadament el patrimoni
El reconegut economista Gonzalo Bernardos ha llançat un missatge crucial dirigit a persones majors de 60 anys pròximes a la jubilació. Durant les seues recents intervencions, l’expert ha subratllat que una bona planificació financera resulta més important per a aquest col·lectiu que per a altres grups d’edat, ateses les característiques específiques d’aquesta etapa vital i els reptes econòmics que implica.
Els nascuts durant el període del baby boom, comprès entre mitjans dels anys 50 i principis dels 70, constitueixen actualment un dels col·lectius més afavorits del sistema de pensions espanyol. Segons detalla Bernardos, aquesta situació avantatjosa es deu principalment a tres factors determinants: haver experimentat cicles de creixement econòmic sostingut, haver comptat amb llocs de treball més estables en comparació amb generacions posteriors, i haver acumulat prou períodes de cotització. Aquesta conjuntura permet que nombrosos jubilats actuals percebin pensions que assoleixen els 1.800€ mensuals de mitjana, xifra notablement superior a la mitjana general a Espanya.
No obstant, l’economista adverteix que aquesta posició privilegiada no hauria de conduir a l’autocomplaença. Malgrat que les pensions actuals siguin considerables i es revaloritzen anualment conforme a l’IPC, existeixen diversos factors que podrien desestabilitzar l’economia personal d’un jubilat en el futur. Entre aquestes variables destaquen l’increment del cost de vida, possibles despeses sanitàries imprevistes, necessitats d’adaptació o manteniment d’habitatge, i el desig de continuar proporcionant suport econòmic a familiars.
El desafiament de l’esperança de vida
Un aspecte fonamental que Bernardos emfatitza és la realitat de la longevitat al nostre país. Com una de les nacions amb més esperança de vida del món, una persona que accedeixi a la jubilació als 65 anys podria viure perfectament uns altres 25 anys més. Aquesta perspectiva implica que les decisions financeres adoptades a l’inici de la jubilació tindran repercussions durant un període extremadament prolongat, la qual cosa augmenta considerablement la rellevància d’una planificació adequada.
Recomanacions per a una jubilació segura
L’especialista insisteix que no resulta suficient confiar exclusivament en la pensió pública, encara que aquesta sigui comparativament elevada. Entre les seues recomanacions destaca la conveniència de disposar d’un fons d’estalvi i inversions adaptades al perfil de risc individual. A més, Bernardos considera essencial buscar l’assessorament de professionals financers qualificats que puguin orientar sobre la gestió òptima del patrimoni al llarg del temps, maximitzant els recursos disponibles durant tota l’etapa de jubilació.