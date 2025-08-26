SERVEIS
Les seccions de crèdit de Lleida augmenten en divuit milions el capital que gestionen
Un total de 23 entitats de cooperatives de les Garrigues, la Noguera, el Pla, l’Urgell i el Segrià superen els 260 milions el 2024. Representa gairebé el 44 per cent del total del sector a Catalunya
Lleida i Tarragona són els dos grans territoris amb més seccions de crèdit de cooperatives a Catalunya. En concret, les comarques de Ponent representen pràcticament el 44 per cent del capital gestionat per aquestes entitats, segons reflecteix la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat.
Així, el sector gestionava al tancament de l’any passat 594,4 milions d’euros dels seus socis, dels quals 260,1 corresponien a Lleida. Al llarg de l’any passat, el sector es va reforçar a les comarques de Ponent, amb un augment d’aquest capital de més de 18 milions.
Catalunya va arrancar aquest any amb 55 cooperatives amb secció de crèdit amb socis en 72 municipis i en 16 comarques. D’aquestes cooperatives, trenta són a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre; 23 a les comarques de Lleida, i 2 a les de Barcelona.
La Generalitat recorda que els diners de la cooperativa i dels socis que gestionen les seccions de crèdit no estan coberts pel Fons de Garantia de Dipòsits de les entitats de crèdit i es destinen a finançar l’activitat agrària de la cooperativa i dels seus socis, així com les necessitats domèstiques i familiars d’aquests.
Les Garrigues és la comarca amb més número d’aquestes entitats de tot Catalunya (9), seguida del Segrià (8), darrere se situa la Noguera (3) i tres més al Pla d’Urgell i l’Urgell. Aquestes dos últimes comarques, tanmateix, són les que concentren més volum de capital (78,6 milions), seguides molt de prop pel Segrià (70,4 milions) i les Garrigues (67,7). Les tres de la Noguera, per la seua part, tanquen el mapa amb 43,3 milions. Tanmateix, és aquesta última comarca la que lidera el llistat dels saldos per habitant a les localitats amb seccions de crèdit, amb 12.048, xifra que quadruplica de llarg els 2.755 euros de mitjana catalana.
La província de Lleida compta, a més, amb la taxa de liquiditat més alta reforçada sobre saldos creditors de Catalunya (75,31%) al créixer pràcticament deu punts entre desembre del 2023 i les mateixes dates de l’any passat. També compta amb la taxa més baixa de coeficient de finançament a la cooperativa (3,63%).
Els inspectors financers de la Generalitat de Catalunya tenen competència per exercir la funció inspectora de les caixes d’estalvis i també de les cooperatives de crèdit. El departament recorda que són una part d’una cooperativa agrària però no una entitat financera com a tal. Això sí, representen un instrument clau per a moltes localitats rurals. De fet, donen servei als socis de les cooperatives, però també als seus familiars de primer grau, jubilats que van ser socis o els treballadors de la cooperativa agrària.
Un mitjà específic per al finançament del sector
Les seccions de crèdit són les grans desconegudes per a molts. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya recorda que són organitzacions centenàries, amb arrels en la llei dels sindicats agraris del 1906.
Remarca que s’han convertit en un mitjà específic de finançament de les cooperatives agràries i dels socis, dotant-los d’un important avantatge competitiu, perquè són claus en molts municipis i als territoris rurals.D’altra banda, la Generalitat de Catalunya explica que són una secció més de l’entitat agrària que desenvolupa les funcions de gestió de la tresoreria de la resta de seccions i dels socis cooperativistes. En aquest sentit, “l’activitat principal cooperativa en cap cas no pot ser la desenvolupada per la secció de crèdit”, aclareix.Aquesta secció gestiona conjuntament els diners dels socis cooperativistes amb la tresoreria de la mateixa cooperativa. Així, finança l’activitat agroindustrial de la cooperativa i l’agrària dels socis, però també les necessitats domèstiques o familiars dels pagesos i dels socis col·laboradors.