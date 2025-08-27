LABORAL
Lleida compta amb 2,38 treballadors cotitzant per cada pensionista
La mitjana és millor que la del conjunt de l’Estat, encara que inferior a la de Catalunya. La prestació mitjana a la província assoleix els 1.187 euros mensuals
Lleida té un total de 2,38 treballadors cotitzant a la Seguretat Social per cada pensionista, segons reflecteixen les dades oficials del mes de juny. Es tracta d’una ràtio millor que la mitjana estatal (2,34), però lleugerament pitjor a la registrada en el conjunt de Catalunya (2,46). En el cas de les comarques lleidatanes, el nombre de treballadors se situa al finalitzar el primer semestre en 218.427, mentre que els pensionistes són 91.707. En el cas de Catalunya, el millor registre el té la província de Girona, on cotitzen 2,62 persones per cada beneficiari d’una d’aquestes prestacions. El segueix Barcelona (2,48), mentre que la relació entre treballadors i pensionistes més baixa es dona a Tarragona (2,23), que se situa a la cua de Catalunya.
Amb tot, la situació ha millorat en els últims deu anys. L’empenta que manté l’ocupació ha elevat el número de cotitzadors per cada pensionista. En l’última dècada, la taxa espanyola ha passat del 2,04 del juny del 2015 fins al 2,34 del mateix mes del 2025, gràcies que el número de cotitzadors ha crescut un 26,7%, gairebé tres vegades més que el de pensionistes, que ha augmentat un 10,7%.
Malgrat l’increment notable d’aquesta taxa de dependència, hi ha diferències territorials que fluctuen des dels tres ocupats i mig per pensionista de les Balears a la poc més que paritat d’Ourense. Entre les millors ràtios també se situen Madrid (3,25) o Almeria (3,06), mentre que les pitjors es comptabilitzen també a Lugo (1,33) i Lleó (1,36).
La tendència a l’alça de la taxa de dependència canviarà en el futur, una vegada es jubili l’anomenada generació del baby boom (aquells nascuts des de finals del 1950 fins a mitjans del 1970). Aquest retir en massa elevarà el número de pensionistes fins a prop dels 16 milions de persones, segons les projeccions de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), que espera una població en edat de treballar similar a l’actual (36 milions).
La pensió mitjana a les comarques de Lleida s’ha situat en 1.186,87 euros a data d’1 d’agost, per sota de la mitjana catalana (1.365,04) i estatal (1.312,95), segons les dades fetes públiques ahir pel ministeri de d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En el cas de les prestacions de jubilació, la mitjana lleidatana és d’1.355,66 euros mensuals, davant dels 1.541,15 catalans i els 1.507,55 del conjunt de l’Estat.