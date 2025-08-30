PREUS
La inflació es manté en el 2,7% a l’agost malgrat els carburants
Els aliments van retallar els preus més que en el mateix mes del 2024 i l’electricitat va pujar amb menys intensitat. La subjacent repunta una dècima
L’índex de preus de consum (IPC) va mantenir la taxa interanual a l’agost en el 2,7%, gràcies que el comportament dels preus dels aliments i de l’electricitat va compensar el dels carburants, segons les dades avançades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’estabilitat de l’IPC interanual en el vuitè mes de l’any frena l’escalada experimentada per la taxa d’inflació durant els dos mesos anteriors.
L’organisme va explicar ahir que el manteniment de l’IPC en el 2,7% es deu a la influència a l’alça dels carburants, els preus dels quals van disminuir menys que l’agost de l’any passat, i la influència a la baixa dels aliments i begudes no alcohòliques, que van retallar els preus més que l’any anterior, i de l’electricitat, que va pujar amb menys intensitat que l’agost de l’any passat. La inflació subjacent, per la seua part, va pujar una dècima.
“L’estabilitat dels preus i les pujades dels salaris estan permetent a les famílies recuperar de forma progressiva el seu poder adquisitiu”, va destacar el ministeri d’Economia que dirigeix Carlos Cuerpo.
Per la seua banda, el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) creu que les dades mostren la “pèrdua de competitivitat” en relació amb els països de la zona euro i els principals mercats exteriors. Considera que “seria pertinent aprofundir en l’anàlisi dels apartats i dels factors específics que expliquen el comportament diferencial de la inflació espanyola en comparació a la comunitària per corregir-los”.
L’INE incorpora en l’avanç de les dades de l’IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que a l’agost va créixer una dècima, fins al 2,4%, el seu valor més alt des de l’abril. Amb aquest avanç, la inflació subjacent encadena dos mesos d’alces interanuals.
En termes mensuals (agost sobre juliol), l’IPC no va experimentar variació, en contrast amb la caiguda del 0,1 per cent registrada el mes anterior i amb què es van trencar nou mesos consecutius d’alces mensuals.
Per la seua banda, l’IPC harmonitzat (IPCA) també va mantenir estable la taxa interanual l’agost en el 2,7 per cent, i no va registrar variació mensual. La inflació subjacent de l’IPCA s’estima en un 2,4 per cent per al vuitè mes de l’any, segons apunta Estadística.