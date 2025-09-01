Aquesta és la taxa d’atur a Andorra: "se situa en mínims històrics"
És un dels territoris europeus amb menys desocupació
Andorra ha assolit mínims històrics en la seua taxa d’atur en tancar el primer semestre del 2025 amb amb prou feines un 0,9% d’atur, segons les dades publicades aquest dilluns pel departament d’Estadística del principat. Aquesta xifra representa 518 persones aturades d’entre 15 i 74 anys, consolidant el país pirinenc com un dels territoris europeus amb menor índex de desocupació.
Els resultats de l’enquesta mostren un descens de 0,5 punts en termes anuals, mentre que la taxa es manté estable respecte al trimestre anterior. L’anàlisi per sexes revela una distribució gairebé equitativa, amb un 1% d’atur masculí davant el 0,9% femení, encara que amb tendències diferents: els homes han reduït la seua taxa en un punt durant l’últim any (malgrat pujar 0,5 punts trimestralment), mentre les dones han experimentat un increment anual de 0,2 punts, però una reducció trimestral de 0,4 punts.
La distribució per edats mostra que el col·lectiu juvenil suporta la taxa d’atur més gran, amb un 8,2% entre persones de 15 a 24 anys. Els segueixen els treballadors de 55 a 64 anys (1%) i, en situació més favorable, el grup de 25 a 54 anys, amb tot just un 0,6% d’atur.
Andorra supera els seus veïns en ocupació
El principat andorrà manté xifres molt inferiors a les dels seus països limítrofs, situant-se molt per sota tant d’Espanya (10,3%) com de França (6,6%). La comparativa resulta igualment favorable davant el conjunt de la Unió Europea, que registra una taxa mitjana del 5,8% d’atur, pràcticament sis vegades superior a l’andorrana.
Quant a l’ocupació, l’informe assenyala que el 81,7% de la població entre 15 i 64 anys es troba treballant, encara que aquesta xifra suposa una disminució d’1,3 punts respecte al mateix període de 2024. D’altra banda, els assalariats constitueixen el 82,5% de la població ocupada en aquest rang d’edat, amb 43.420 persones, experimentant un increment de 0,9 punts en comparació amb el segon trimestre de l’any anterior.
Finalment, la taxa d’inactivitat se situa en el 17,5% de la població entre 15 i 64 anys, la qual cosa equival a 11.288 persones. Aquest indicador ha registrat un augment d’1,8 punts en termes anuals, el que podria explicar parcialment l’estabilitat en les taxes d’atur malgrat la lleugera reducció en l’ocupació general.