Un farmacèutic de Lleida treu al mercat un test per detectar la sèpsia en menys de tres hores
L'empresa emergent Loop Diagnostics preveu començar a comercialitzar el producte a Espanya, Itàlia i Regne Unit
L'empresa emergent Loop Diagnostics ha tret al mercat un test ràpid que detecta la sèpsia en fases inicials a partir d'una mostra de sang i ofereix resultats en menys de tres hores. La firma, cofundada pel farmacèutic de Fondarella Eduard Guerrero, ha obtingut la marca CE de Conformitat Europea de Diagnòstic In Vitro (IVDR), una normativa que li permet iniciar la comercialització a hospitals europeus i, de fet, ja estan en negociacions per distribuir el test a Espanya, Itàlia i Regne Unit. Per impulsar la nova fase d'expansió, l'empresa ha obert una ronda de finançament de 5 milions d'euros, que se suma a la de 3 milions d'euros del 2023 que va permetre completar la fase d'industrialització.
La sèpsia és una de les principals causes de mort hospitalària, responsable de més de 700.000 morts a l'any a Europa. El diagnòstic precoç és un repte clínic, ja que més del 40% dels casos no es detecten a temps, fet que empitjora el pronòstic i tractament.
Segons estimacions de l'empresa, el test, anomenat SeptiLoop, pot reduir la mortalitat fins a un 15%. També contribuiria a disminuir l'ús d'antibiòtics fins al 30% i, tot plegat, estalviaria al sistema sanitari europeu fins a 49.000 milions d'euros anuals.