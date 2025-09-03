LABORAL
Lleida suma 412 aturats a l’agost, però és la que menys ocupació destrueix a Catalunya
La província arriba als 15.770 aturats, mentre que els afiliats se situen en els 221.753, després de baixar un 0,34 per cent. El sector dels serveis acumula la major part de l’augment de l’atur
El nombre total d’aturats a la província de Lleida es va situar a l’agost en els 15.770 després de repuntar en 412 persones, la qual cosa representa una pujada del 2,68% respecte al juliol a causa, sobretot, del sector serveis, que va concentrar la major part de l’augment de l’atur (+339) després del final de moltes feines d’estiu o l’aturada d’activitats en sectors com l’educació. Així es desprèn de les dades publicades ahir pel ministeri de Treball, que destaquen que Lleida, juntament amb Girona, van ser els dos territoris catalans on més va augmentar el nombre d’aturats. Malgrat aquest repunt intermensual, si les xifres es comparen amb les d’un any enrere, la província compta amb 637 aturats menys, la qual cosa es tradueix en una reduccion del 3,88%. Lleida és, a més, la demarcació catalana on s’ha destruït menys ocupació. A l’agost constaven una mitjana de 221.753 afiliats a la Seguretat Social, la qual cosa representa un descens del 0,34% respecte als registrats al juliol. Respecte a un any enrere, la demarcació ha sumant 5.670 llocs de treball, un 2,62% més, també l’increment més gran de Catalunya. Així les coses, encara que el mercat laboral va empitjorar respecte al juliol, a la demarcació comptava a l’agost amb menys aturats i més persones treballant que fa un any.
Dels 15.770 aturats, 6.361 eren homes i 9.409, dones. La majoria es concentren en el sector serveis (10.439), al qual segueixen la indústria (1.453), l’agricultura (1.144) i la construcció (1.095). A l’agost, tots els sectors van incrementar el número de desocupats. Van entrar a les llistes 339 persones del sector serveis, 17 de l’agricultura, 39 de la indústria i 34 de la construcció. Per la seua part, els qui no tenien una feina anterior van registrar 17 persones menys, fins a les 1.639. L’Alt Urgell és la comarca que registra una taxa més elevada d’atur, del 8,06 per cent, mentre que la més baixa és la d’Aran (2,09%).
En el conjunt de Catalunya el nombre d’aturats va augmentar en 7.942 persones a l’agost (+2,49%) respecte al juliol, fins a situar-se el total en els 327.365, impulsat pels serveis, amb 7.097 aturats més. Catalunya va ser la comunitat on més va pujar l’atur, seguida de la Comunitat de Madrid (+4.214) i el País Basc (+4.178). No obstant, compta amb 8.625 persones aturades menys que el mateix mes de fa un any (-2,57%). Per la seua part, la Seguretat Social va perdre a Catalunya una mitjana de 63.562 afiliats a l’agost respecte al mes anterior (-1,62%), la qual cosa situa el número total d’ocupats en 3.848.783. En termes interanuals, els afiliats van pujar en 77.060 persones.
A nivell estatal l’agost va tancar amb 199.300 afiliats menys, deixant el total en 21,66 milions, i un increment de l’atur de 21.905 persones, fins als 2,42 milions, el nivell més baix aquest mes des del 2007.
Els empresaris volen incentivar les polítiques d’ocupació
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, va valorar ahir que “malgrat l’increment estacional de l’atur, Catalunya té oportunitats per revertir-lo” si s’impulsen polítiques efectives d’ocupació. Per la seua part, Foment del Treball va alertar que l’increment de l’atur aquest mes d’agost reflecteix una pèrdua de dinamisme del mercat de treball, així com “símptomes de debilitat estructural”, per això va demanar reforçar la competitivitat del teixit empresarial català. La CEOE va considerar també que la incertesa afecta les decisions d’inversió empresarial, la qual cosa pot traduir-se en una “pèrdua de dinamisme” de l’ocupació més acusada a partir de la tardor.
Per la seua part, els sindicats UGT i CCOO van destacar l’estacionalitat que marca les dades del mercat laboral d’agost i van reclamar més inversió en polítiques actives d’ocupació per combatre l’atur de llarga durada.