ENERGIA
El preu de la llum viu “l’agost més car des del 2022”
Facua calcula que el rebut mitjà va vorejar els 81 euros. Representa un encariment del 3,2% respecte a fa un any
Facua-Consumidors en Acció ha denunciat que la factura de la llum de l’usuari mitjà amb la tarifa semiregulada (PVPC) es va situar el mes passat en els 80,71 euros, en el que suposa l’“agost més car des del 2022”. Així, segons l’anàlisi de l’associació, la factura mitjana ha pujat un 3,2% respecte a fa un any. “En els últims anys, la factura de l’usuari mitjà del mes d’agost va ser de 78,21 euros el 2024, de 73,21 euros el 2023, de 158,30 euros el 2022, de 93,10 euros el 2021 i de 63,77 euros el 2020”, detalla Facua, que admet que, pel que fa a l’evolució mensual, el rebut ha baixat “lleugerament”, 51 cèntims, un 0,6% menys respecte als 81,22 euros del juliol. En aquest sentit, l’associació destaca que el juliol va ser el mes amb la factura més elevada des del febrer passat, quan es va situar en els 95,7 euros per a l’usuari mitjà, entenent per això un client amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i un consum de 366 kilowatts hora (kWh) mensuals.
Pel que fa a l’IVA de l’electricitat, l’associació va recordar que aquest tribut va tornar al gener al 21% i l’impost especial sobre l’electricitat, al 5,11% el juliol de l’any passat.
L’organització de consumidors ha “reivindicat modificacions de pes en el sistema de fixació de tarifes per evitar que les energies més cares continuïn unflant la tarifa semiregulada”.