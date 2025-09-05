COMERÇ
El sector agrícola exigeix clàusules mirall amb Mercosur
Protestes contra l’acord a Brussel·les
Els agricultors i ramaders lleidatans lamenten que el pacte de la UE amb Mercosur, que va ser presentat dimecres per la Comissió Europea, no mantingui l’equilibri en matèria de seguretat alimentària, preservació del medi ambient o condicions laborals entre els diferents actors. Per al director general d’Afrucat, Manel Simon, el punt feble de l’acord és que no inclogui clàusules mirall que haurien d’equiparar els sistemes de producció entre les dos regions. Tanmateix, no tem una “afectació directa” a curt termini perquè inclou dos zones en contractació, és a dir, que mentre Catalunya concentra la producció a l’estiu, els països sud-americans cullen a l’hivern.
Per la seua part, el líder d’Asaja, Pere Roqué, va avisar que el pacte no beneficia cap sector agrícola i va alertar de la possible importació de productes com la carn o el panís adulterats amb “hormones o fitosanitaris que aquí porten anys prohibits” i que podria suposar una “competència deslleial”.
Ahir desenes d’agricultors d’una trentena d’organitzacions de diferents països de la Unió Europea es van manifestar contra el pacte davant l’Europarlament.