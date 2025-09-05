UP lamenta que el sector porcí acabi sent “moneda de canvi” pels aranzels de la UE als cotxes elèctrics de la Xina
El preu del porc porta 9 setmanes a la baixa i els productors temen les repercussions davant l’anunci del govern xinès
Unió de Pagesos ha lamentat que el sector porcí acabi sent la “moneda de canvi” pel fet que al seu dia, la Unió Europea va decidir posar aranzels als cotxes elèctrics que venien de la Xina. El responsable de porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, ha criticat que ara hagin de pagar els plats trencats “injustament”. Tot i que encara és aviat per fer una valoració de la repercussió concreta que tindran pel fet que els aranzels es posaran en funció de cada empresa i el volum de producció, “és evident que una notícia d’aquestes és negativa”. Saltiveri també ha destacat que el preu del porc porta 9 setmanes a la baixa, ja al voltant dels 20 cèntims” i ara només faltava una notícia com aquesta per fer perillar l’estabilitat del sector.
Saltiveri ha dit que encara és aviat per fer una valoració sobre la notícia dels aranzels de la Xina pel fet que van en funció de cada empresa i, per tant, aquí caldrà analitzar i veure quin és el volum i l’aranzel que tindrà cadascuna per veure la repercussió real que té la mesura. En qualsevol cas, el responsable del porcí d’UP veu que els aranzels a la carn de porc que vol imposar el país asiàtic no haurien de ser moneda de canvi pel fet que al seu dia la UE va decidir posar-ne als cotxes elèctrics que venien de la Xina.
El mercat xinès té molts consumidors i tot i que són els majors productors del món després de restablir-se quan es van veure afectats per la pesta porcina africana, tenen hàbits de consum diferents i hi ha una sèrie de parts del porc que tenen molta més demanda i per això les han de comprar fora. Segons Saltiveri, principalment són els peus, les orelles, el cap i les llengües, que tenen una demanda que no poden cobrir amb la seva producció.
A Catalunya el sector porcí ha viscut un parell de campanyes positives però prèviament a aquesta notícia ja havia començat una davallada important de preus que en les darreres setmanes ja han baixat al voltant de 20 cèntims al mercat. Ara caldrà veure quines repercussions té l’anunci xinès els propers dies. Catalunya exporta aproximadament un 10% de la producció de porc a la Xina.