La Xina anuncia aranzels temporals de fins un 62% a la carn de porc de la UE
En represàlia per les taxes comunitàries als vehicles elèctrics
El Ministeri de Comerç de la Xina va anunciar aquest divendres que imposarà, des de dimecres vinent, aranzels temporals de fins un 62,4% a una sèrie de productes porcins i derivats en el marc d’una investigació 'antidúmping' en represàlia per les taxes comunitàries als vehicles elèctrics. En un comunicat divulgat en la seua pàgina web, Comerç indica que l’esmentada taxa s’aplicarà a les companyies que no col·laborin en les seues indagacions; per a les quals sí, l’aranzel serà d’un 20 %, excepte en les companyies preses com a mostra, per a les que aniran des del 15,6 % de l’espanyola Litera Meat al 32,7 % de l’holandesa Vion.
El passat 10 de juny, a prop de complir-se un any de la seua obertura, Pequín va ampliar fins el proper 16 de desembre la investigació, que busca aturar una suposada competència deslleial per part de firmes europees que estaria "causant danys" al sector xinès.
Les indagacions de la cartera xinesa tenen per objectiu la carn de porc o la vísceres procedents de la UE –tant refrigerats com congelats–, així com greix d’aquest animal i derivats d’elles o de vísceres, productes entre els principals proveïdors dels quals figura Espanya.