BANCA
La CNMV autoritza l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell
El termini d’acceptació per als accionistes s’iniciarà dilluns. Torres defensa que l’oferta llançada és “molt atractiva”
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va autoritzar ahir el fullet de l’opa hostil llançada pel BBVA fa més d’un any sobre el Banc Sabadell, en què manté el preu ofert –una acció nova de BBVA més 0,70 euros en metàl·lic per cada 5,5483 accions del Sabadell–. El fullet aprovat continua condicionant l’èxit de l’oferta al fet que sigui acceptada per un número mínim d’accions que permetin al BBVA adquirir més del 50% del capital, malgrat que el supervisor borsari nord-americà, la SEC, va autoritzar dijous a la nit rebaixar el llindar d’acceptació a un mínim del 30%. El president del BBVA, Carlos Torres, va defensar que l’oferta llançada per l’entitat és “molt atractiva” per als accionistes de l’entitat catalana. Així els va animar a aprofitar aquesta “oportunitat única”, perquè el valor de l’oferta, malgrat que el preu a pagar es manté, “ha augmentat” en els 16 mesos que han transcorregut des de l’anunci d’opa”. En aquest sentit va apuntar que el valor equivalent representa la màxima valoració del Sabadell en més d’una dècada i suposarà un augment del benefici per acció de més del 25%. El termini d’acceptació s’obrirà dilluns i s’estendrà fins al 7 d’octubre. “En aquests 30 dies els convidem que aprofitin aquesta oportunitat i ens acompanyin com socis en el nostre gran projecte conjunt”, va asseverar. Torres també va anunciar una revisió a l’alça de les sinergies estimades per tota l’operació, passant de 850 a 900 milions d’euros. Tanmateix, va retardar un any, al 2029, la consecució d’aquestes sinergies com a conseqüència del bloqueig a la fusió durant almenys tres anys que el Govern de l’Estat va imposar per donar llum verda a l’opa. L’autorització arriba després d’un dilatat procés d’autoritzacions, entre les quals les del Banc d’Espanya i la de la Comissió Nacional dels Mercats i Competència.
En resposta, el president del Sabadell, Josep Oliu, va assegurar que l’oferta del BBVA “és fins i tot pitjor que la que va rebutjar el consell d’administració el maig del 2024, perquè infravalorava el projecte en solitari” de l’entitat.