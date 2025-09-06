COMERÇ
La Xina imposa aranzels temporals de fins al 62,4% a importacions de porcí de la UE
El sector calcula pèrdues d’entre 8 i 10 euros per porc per als escorxadors i denuncia ser “moneda de canvi”. Les grans exportadores a Lleida i l’Estat aconsegueixen rebaixar la penalització al 20%
El Govern xinès va anunciar ahir la imposició, a partir de dimecres vinent, d’aranzels temporals de fins a un 62,4% a determinats productes porcins procedents de la Unió Europea, en el marc de la investigació antidúmping que Pequín va llançar en represàlia per les taxes comunitàries imposades als vehicles elèctrics xinesos. La notícia va ser rebuda com una galleda d’aigua freda pel sector, que preveu que els escorxadors perdin entre 8 i 10 euros per porc –segons estimacions d’Asaja– en un moment en què els preus estan anant a la baixa i denuncien que se’ls estigui utilitzant com a “moneda de canvi”. El Govern xinès va especificar que la taxa s’aplicarà a les companyies que no col·laborin en les seues indagacions, mentre que, per a les que ho facin, l’aranzel serà d’un 20%, excepte si han estat preses com a mostra, per a les quals aniran des del 15,6% de l’oscenca Litera Meat al 32,7% de l’holandesa Vion. A nivell estatal un important contingent de companyies espanyoles ha aconseguit esquivar les penalitzacions més oneroses. Així, societats com les lleidatanes Corporación Alimentaria Guissona o Fortune Pig enfrontaran un recàrrec del 20%, igual que altres firmes com Noel, ElPozo Alimentación, Campofrío o Fibrin.
El passat 10 de juny, a prop de complir-se un any de la seua obertura, Pequín va ampliar fins al 16 de desembre vinent la investigació, que busca aturar una suposada competència deslleial per part d’empreses europees que estaria “causant danys” al sector xinès. Al seu terme, anunciarà quins aranzels imposa de manera permanent. Les indagacions de la cartera xinesa tenen com a objectiu la carn de porc o la triperia procedents de la UE –tant refrigerats com congelats–, així com greix d’aquest animal i derivats o de vísceres, un dels productes que més s’exporten al país asiàtic des de Lleida.
El responsable del sector porcí d’Asaja de Lleida, Joan Graells, va criticar que sempre siguin els agricultors i els ramaders els que “paguen els plats bruts dels mals acords dels polítics” i va estimar que aquestes taxes provocaran unes pèrdues d’entre 8 i 10 euros per porc als escorxadors, cosa que també “acabarà repercutint en els ramaders” en un moment en què els preus porten setmanes a la baixa. En aquest sentit, el responsable de porcí d’Unió de Pagesos, Rosent Saltiveri, va apuntar que “els preus han caigut en les últimes nou setmanes 20 cèntims” i va denunciar que s’estigui utilitzant el sector com a “moneda de canvi”. “No en teníem prou amb els aranzels dels EUA i l’acord amb Mercosur, ara també ens arriba aquest anunci des de la Xina per desestabilitzar més el sector”, va asseverar Graells.
El país asiàtic, nínxol de mercat per a la triperia
La Xina és un important mercat per als productors de porcí lleidatans, ja que el país, malgrat ser el productor més gran del món, té molts consumidors i uns hàbits de consum diferents dels occidentals, sent nínxol de mercat d’una sèrie de parts del porc, que tenen molta més sol·licitud que producció i per això les han de comprar fora. Segons va explicar Miguel Ángel Higuera, director d’Anprogapor, per al país asiàtic el que aquí són “restes”, com els peus, les orelles o les llengües, allà “són un delit”. La imposició d’aranzels podria perjudicar les vendes d’aquest producte, ja que és difícil que pugui col·locar-se en un altre mercat. “La pujada dels costos podria fer que la Xina es decantés per acudir a altres països, com el Brasil”, va afegir. Malgrat que les exportacions a la Xina han baixat en els últims 2 anys gràcies a la recuperació del gegant asiàtic de la crisi de la pesta porcina que va patir, durant l’any 2024 passat des de Lleida es van exportar prop de 2.316 tones de carn i restes de porc per valor de prop de 6 milions d’euros, segons dades del ministeri d’Economia.