INNOVACIÓ
Emprenedors lleidatans impulsen una app de gestió o convertir senglars en pinso
A través de la segona edició del programa ‘Emprèn Agro Cat’ que organitzen Afrucat i la Femac. Nou dels quinze projectes seleccionats per rebre mentoria han nascut a la demarcació
Nou projectes lleidatans es troben entre els quinze seleccionats per formar part de la segona edició del programa d’acceleració de l’emprenedoria del sector agroalimentari Emprèn Agro Cat, creats pel clúster de la maquinària i mitjans de producció agrícola de Catalunya (Femac) i l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat). Busca donar visibilitat i impulsar el talent en el sector agroalimentari de Catalunya i aportar formació i mentories professionals als emprenedors.
Entre els projectes sorgits a la demarcació i que es van donar a conèixer ahir en un acte celebrat a la seu d’Afrucat es troben una aplicació anomenada QMSAgro, que busca digitalitzar els processos de control de qualitat en empreses agroalimentàries. També l’ideat per Montse Fernández, que vol impulsar l’ús de la carn de caça de senglars que es desaprofita per elaborar pinso natural per a gossos.
Durant la trobada es van presentar també propostes arribades d’altres parts de Catalunya, com la de Larvic de Vic, que vol donar forma a una granja de cucs destinats a substituir certs tipus de proteïnes, com la soja, per a l’elaboració de menjar per a animals de companyia.
El programa els oferirà acompanyament per provar de tirar endavant els seus projectes, a través d’un programa de 100 hores de formació i 75 de mentoria, impulsar-los i donar-los a conèixer en plataformes innovadores perquè inverteixin en els seus negocis.
El procés acabarà el pròxim mes de desembre, quan els participants tornaran a presentar les seues idees i explicaran en quina fase es troben després de passar pel procés de mentoria. Entre tots els participants s’escolliran els tres projectes que es consideri que es troben “més madurs”, que seran els guanyadors de l’edició, segons va assenyalar el director general d’Afrucat, Manel Simon.
D’altra banda, l’empresa Agrin’pulse, guanyadora del primer Emprèn Agro Cat i seleccionada per CaixaBank com una de les quinze empreses emergents més punteres de l’Estat en tecnologia agroalimentària, va assistir a l’acte com a cas d’èxit del programa (vegeu el desglossament).
Tractors elèctrics i autònoms, cas d’èxit de la passada edició
La firma Agrin’pulse, dedicada al desenvolupament de maquinària autònoma per a l’agricultura i ubicada a Alcarràs,va ser la guanyadora de l’edició de l’any passat. Pau Palau i Jordi García són els dos joves lleidatans que es troben al capdavant d’aquest projecte, al qual el programa Emprèn Agro Cat va ajudar a fer els primers passos per llançar a la venda un tractor 100% autònom i elèctric, que preveuen que arribi als mercats a finals d’aquest any. “Tindrà un preu similar a un de convencional”, van afirmar. Ara estan immersos en una ronda de finançament amb què esperen aconseguir dos milions d’euros per obrir una fàbrica a la província que els permeti produir-los a gran escala.