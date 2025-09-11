POLÍTICA
Junts, PP i Vox tomben la jornada de 37,5 hores, la mesura estrella de Yolanda Díaz
La ministra tornarà a presentar el seu pla, que defensa que “està guanyat al carrer”. Els de Puigdemont adverteixen que la retallada generaria dificultats a “pimes, a Catalunya i a molts treballadors”
Sense sorpreses, el Congrés va tombar ahir a la nit la proposta estrella de la ministra de Treball i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, la reducció de la jornada laboral setmanal a 37,5 hores. Els 178 vots de Junts, PP, Vox i UPN van impedir la presa en consideració malgrat les protestes sindicals i dels partits d’esquerra. No hi va haver abstencions i PSOE, Sumar, ERC, PNB, Bildu, Podem, BNG, Coalició Canària, la diputada de Compromís integrada al Grup Mixt, Àgueda Micó; i l’exministre socialista també pertanyent a aquest grup, José Luis Ábalos, 170 en total, van votar en contra de les esmenes.“El que veiem avui és l’assaig preliminar del que podria ser un govern del senyor Feijóo i Abascal. L’assaig general d’un govern contra els treballadors”, va lamentar Yolanda Díaz en el debat previ a la votació. Hores abans, després del Consell de Ministres, la titular d’Educació, Pilar Alegría, ja va anticipar que “continuarem parlant i treballant amb els agents socials per avançar en aquest camí i en aquesta via” de la reducció de jornada.
La votació va arribar després d’un dur debat en el qual la vicepresidenta va arribar a dir que, si fos per la dreta, els nens i nenes continuarien treballant.
Per la seua part, Junts va defensar que “viure millor no és treballar per llei mitja hora menys cada dia” i va assegurar que la proposta és un “projecte personal” de Díaz per garantir la seua “supervivència política”.
El Partit Popular, en canvi, va assenyalar que la proposta està “envaïda d’ideologia” i suposaria “un cop dur en el teixit productiu”.
Malgrat el resultat negatiu de la votació, la ministra de Sumar es va mostrar convençuda que la retallada acabarà tirant endavant. “Serà llei”, va proclamar. abans de dir que el debat està guanyat “al carrer” i ella està disposada a negociar fins que es pugui aprovar.
En aquest sentit, va celebrar la disposició al diàleg per part de Junts. Tot, a pesar que poc abans va acusar els de Carles Puigdemont de “representar la patronal espanyola en els sectors mes reaccionaris”. “Vostè no es posa del costat del treballador ni de l’autònom, sinó de qui avui a Espanya i Catalunya s’està forrant”, va etzibar Díaz a la diputada de Junts Míriam Nogueras. El diputat juntaire Josep Maria Cervera havia deixat clar el rebuig del seu grup perquè considera que la retallada generarà “dificultats a les pimes, a Catalunya i a molts dels seus treballadors”.
El president de la Coell, Josep Maria Gardeñes, per la seua part, va defensar el diàleg social entre patronals i sindicats davant del que considera un intent d’imposició del ministeri de Treball. Va assegurar que “el 80% dels convenis a Lleida ja preveuen jornades setmanals inferiors a les 40 hores” i va demanar abordar altres problemes com l’absentisme o la baixa productivitat.
Mobilització sindical a Lleida i Coell defensa el diàleg social
Els sindicats van sortir al carrer ahir per defensar la reducció de jornada, que “suposa deu hores menys cada mes per poder millorar la vida de 12 milions de treballadors a Espanya”, com van defensar davant de les portes de la patronal lleidatana Coell el líder de CCOO a Lleida, Pere Sánchez, i el vicesecretari genral d’UGT, Ramon Moreno. Van afirmar que el veto anunciat de Junts, PP i Vox a prendre en consideració la proposta al Congrés és “antidemocràtic i només respon als interessos de la patronal”.