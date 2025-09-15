Un jutjat de Lleida perdona un deute de gairebé 100.000 euros a una mare i al seu fill amb la Llei de Segona Oportunitat
Després d’anys de dificultats econòmiques derivades de préstecs i avals
El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha dictat sentència favorable per a una mare i el seu fill d’Agramunt, exonerant-los d’un deute que ascendia a 99.431,90 euros. La resolució judicial, emparada en la Llei de Segona Oportunitat, ha permès alliberar la dona de 83.586,90 euros i el seu fill de 15.845 euros, després de travessar una complicada situació econòmica derivada de préstecs personals i avals familiars que no van poder afrontar malgrat els seus intents.
L’origen del sobreendeutament es remunta a la viudetat de la mare, qui amb només una pensió com a únic ingrés, va sol·licitar préstecs per ajudar econòmicament als seus fills i va avalar altres operacions financeres. La necessitat de mantenir els pagaments mensuals la va portar a sol·licitar nous crèdits per cobrir despeses bàsiques, generant un efecte bola de neu impossible de controlar. Per la seua part, el fill, treballador per compte aliena amb salari mínim, va assumir la cura de la seua progenitora després de la mort del pare.
"Amb el seu sou i la meua pensió de viudetat no arribàvem a fi de mes. Fins i tot, vaig arribar a demanar un altre préstec per pagar-ne un d’anterior, pensant que aquesta era una solució, però no va ser així. Eren dels que s’anuncien en televisió i que donen moltes facilitats, però amb interessos altíssims", ha explicat l’afectada. La situació es va agreujar quan l’habitatge del fill va ser executat hipotecariament, la qual cosa segons Marta Bergadà, advocada del cas, "va agreujar encara més la seua situació de vulnerabilitat econòmica".
La insostenible pressió dels deutes
La crítica situació financera va arribar a un punt límit quan ambdós es van veure obligats a elegir entre pagar els deutes o cobrir necessitats bàsiques. "Va arribar un punt en el qual, si pagàvem el que devíem, havíem de deixar de menjar", han manifestat. La lletrada Marta Bergadà, sòcia fundadora del despatx que ha portat el cas, ha puntualitzat que "aquesta família va arribar a una situació límit, en la qual mantenir un mínim d’estabilitat econòmica era impossible."
Les constants trucades d’empreses de recobrament van agreujar la seua situació psicològica. "Eren amenaçadors. Va arribar un moment en què, si no coneixia el número, ja no despenjava, però continuaven insistint", ha relatat la mare. Sobre això, l’advocada Bergadà ha destacat que "aquestes accions tenen un impacte negatiu en la salut mental i el benestar de la persona afectada" i que podrien constituir vulneracions de drets personals del deutor.
El procés judicial i l’alliberament de deutes
En octubre de 2024, mare i fill van acudir al despatx Bergadà Abogados, amb seu a Agramunt, buscant una sortida a la seua situació. "Analitzem el seu cas i vam veure clarament que ambdós eren deutors de bona fe, per la qual cosa es podien acollir a la Llei de la Segona Oportunitat", ha explicat la lletrada. La dona ha reconegut la seua inicial escepticisme: "Al principi jo no tenia gaire confiança en aquesta llei i van ser dos fills els que van insistir i em van convèncer que era la millor opció".
La resolució judicial favorable va arribar recentment, quan el magistrat del Jutjat Mercantil número 1 de Lleida va dictar l’exoneració total dels deutes per a ambdós familiars, per un import global de 99.431,90 euros. "Quan Marta Bergadà em va informar que els dos érem lliures de deutes em vaig posar a plorar dels nervis. En el dia d’avui encara m’emociono en recordar-ho, perquè ha estat molt temps de sofriment", ha expressat la mare.
Un nou començament sense càrregues financeres
Actualment, tant la mare com el fill afronten el futur amb renovada tranquil·litat. "Podrem seguir endavant sense la pesada càrrega d’una motxilla amb deutes. Tot està solucionat i tenim clar que no volem més préstecs, ja que hem après la lliçó", han manifestat ambdós.
L’advocada Marta Bergadà ha subratllat la importància del mecanisme jurídic que ha permès aquest desenllaç: "La Llei de la Segona Oportunitat és l’única via que tenen moltes persones per recuperar la seua vida quan tot sembla perdut". Així mateix, ha emfatitzat que "és fonamental visibilitzar que existeix aquesta eina jurídica per als qui s’han endeutat per causes sobrevingudes i no poden tirar endavant sense ajuda". La lletrada ha destacat que cada vegada més ciutadans recorren a aquesta solució legal per tancar etapes de sobreendeutament i començar de nou.