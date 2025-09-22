El BBVA millora un 10% l'oferta en l'opa al Banc Sabadell i la tributació de l'operació
L'entitat basca ofereix ara una nova acció ordinària per cada 4,8376 accions del BS
El BBVA ha millorat aquest dilluns al matí un 10% l'oferta en l'opa hostil pel Banc Sabadell, segons ha informat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Així, l'entitat basca ofereix ara una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. Això suposa una modificació de les condicions inicials, que era d'una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell. Segons el consell d'administració del banc basc, es tracta d'una "millora de la contraprestació". Aquest dimarts expirava el termini pel BBVA per millorar l'oferta, una possibilitat que finalment ha fet efectiva malgrat que els seus directius ho havien descartat reiteradament.
El BBVA demanarà aquest mateix 22 de setembre l'autorització a la CNMV per modificar l'oferta, i li remetrà un suplement al fullet informatiu així com un informe independent que "acredita la millora de la contraprestació".
Segons ha informat el banc, la contraprestació oferta ara també "millora la fiscalitat de l'operació", ja que en ser totalment en accions els accionistes amb plusvàlues no tributarien a Espanya si l'acceptació supera el 50% dels drets a vot.
El consell d'administració del BBVA informa també que renuncia tant a la possibilitat de fer "noves millores" a l'oferta com a ampliar el període d'acceptació un cop la CNMV autoritzi el canvi. "Posem a les mans dels accionistes del Banc Sabadell una oferta extraordinària, amb una valoració i un preu històrics, i una oportunitat de participar de l'enorme valor generat amb la unió", ha afirmat el president del BBVA, Carlos Torres, en un comunicat.
Segons ell, hi ha un "fort increment del benefici per acció previst a futur" per als que acudeixin a l'opa.
D'acord amb els càlculs de l'entitat basca, l'augment és "excepcionalment atractiu" per als accionistes del Sabadell perquè valora les accions del banc vallesà en 3,39 euros per acció, nivells "màxims en més d'una dècada".
El valor equivalent actual de l'oferta s'incrementa un 60% respecte al valor del dia previ a què es fes públic que hi havia converses de fusió, el 29 d'abril del 2024, passant de 12.200 milions d'euros a 19.500 milions.
Amb la nova oferta, els accionistes del Sabadell tindrien una participació del 15,3% al BBVA, amb un benefici per acció aproximadament un 41% superior al que aconseguirien si l'entitat de Josep Oliu seguís en solitari.
Segons explica el BBVA, els accionistes del Sabadell que ja haguessin acceptat l'oferta abans de la millora es beneficiaran també de les noves condicions, mentre que el període d'acceptació queda suspès fins que la CNMV aprovi el suplement del fullet informatiu.
"Els accionistes del Banc Sabadell que acudeixin a l'opa participaran en una entitat amb molt més potencial de creixement i creació de valor", ha afirmat el conseller delegat del BBVA, Onur Genç.