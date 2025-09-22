El Grup Griñó va tancar el 2024 amb una facturació rècord de 203 milions, un 8,8% més
El benefici net de la companyia lleidatana ascendeix a 14 milions
La companyia especialitzada en serveis mediambientals, economia circular i energia renovable Grupo Griñó va tancar el 2024 amb una facturació rècord de 202,8 milions d’euros, un 8,89% més que a l’exercici anterior, i un benefici net de 14,2 milions, informa en un comunicat aquest dilluns.
El grup amb seu a Lleida va registrar un Ebitda de 40,4 milions d’euros, el que suposa un creixement del 10,25% respecte al 2023, i en els últims dos anys, ha invertit estratègicament 35,7 milions d’euros en noves tecnologies de generació d’energia verda i altres capacitats d’avaluació de residus.
El president de Grup Griñó, Joan Griñó, ha destacat que el 2024 "ha estat un any de consolidació i de projecció estratègica" en el que la companyia, textualment, ha reforçat la seua solidesa financera i reafirmat el seu compromís amb l’economia circular i la descarbonització. Ha subratllat el paper i de la tecnologia com a motor de transformació afirmant que la missió de l’empresa és "convertir residus en recursos, generar energia neta i oferir solucions circulars capaces de respondre als grans reptes mediambientals".
En matèria d’innovació, Grup Griñó ha destinat 35,7 milions d’euros a inversions en infraestructures en els últims dos anys, que s’han focalitzat en àmbits estratègics del Grup, com la producció d’energia verda, la gestió i avaluació eficient de recursos i el desenvolupament de solucions tecnològicament innovadores.
Desenvolupament local
Grup Griñó ha reforçat el 2024 la seua contribució al desenvolupament social i territorial, destinant 39 milions d’euros en impostos, cotitzacions i contribucions a nivell local, autonòmic i estatal, "una aportació que reforça l’estat del benestar i beneficia el conjunt de la societat". A més, va contribuir amb més de 112.000 euros per a projectes de sostenibilitat, desenvolupament local i programes sense ànim de lucre.