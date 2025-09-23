BANCA
CaixaBank analitza amb clients a Lleida les perspectives econòmiques
CaixaBank Banca Privada va celebrar ahir una trobada amb 50 clients per presentar el seu nou servei Advisory GPS, que permet dissenyar carteres d’inversió personalitzades, i analitzar les claus macroeconòmiques que marcaran l’últim trimestre de l’any. Els experts van apuntar a un escenari de tipus elevats, a causa de la incertesa geopolítica, però amb bona perspectiva en rendes variables i oportunitats en sectors com el de la IA.