CaixaBank analitza amb clients a Lleida les perspectives econòmiques

REDACCIÓ

CaixaBank Banca Privada va celebrar ahir una trobada amb 50 clients per presentar el seu nou servei Advisory GPS, que permet dissenyar carteres d’inversió personalitzades, i analitzar les claus macroeconòmiques que marcaran l’últim trimestre de l’any. Els experts van apuntar a un escenari de tipus elevats, a causa de la incertesa geopolítica, però amb bona perspectiva en rendes variables i oportunitats en sectors com el de la IA.

