Llum verda a la nova oferta del BBVA en l’opa sobre el Banc Sabadell
El període d’acceptació de l’operació passa a ser el 10 d’octubre
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha donat llum verda a la nova proposta presentada pel BBVA en l’operació pública d’adquisició (opa) sobre el Banc Sabadell. En un comunicat d’aquest dijous, el regulador ha autoritzat la transacció i ha fixat el nou període d’acceptació de l’operació el 10 d’octubre, quan abans de la millora del banc basc era el 7 d’octubre. D’aquesta manera, l’organisme permet que el bescanvi sigui una acció ordinària de nova emissió de l’entitat financera que presideix Carlos Torres per cada 4,8376 del banc català.
BBVA ha remarcat aquest dijous que l’oferta resulta “excepcionalment atractiva” pels accionistes del Sabadell, ja que implica “valorar les accions en nivells màxims en més d’una dècada”. A més, han subratllat que la contraprestació passa a ser totalment en accions.
El banc que dirigeix Carlos Torres ha indicat que no farà més millores ni estendrà el termini d’acceptació. Això implica que aquesta nova oferta és el que l’empresa considera la seva proposta final.
Un cop la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha avalat la nova oferta, el consell d'administració del Sabadell té cinc dies per reunir-se i manifestar-se sobre el canvi.
Els directius de l’entitat vallesana ja s’han pronunciat, recomanant als accionistes no acceptin l’oferta, tot i la millora, dient que encara està per sota del valor “real” del banc. Precisament, aquest mateix dijous el president de l’entitat, Josep Oliu, ha assegurat que la proposta “segueix sent una oferta baixa”, perquè “donarà menys rendiments a l'accionista”. “Per un plat de llenties no val la pena anar a l’opa”, ha dit en una entrevista a l’‘ARA’.
Alhora, el conseller delgat del Banc Sabadell, César González-Bueno va defensar que la nova oferta és "dolenta" perquè si l'opa prosperés completament, els accionistes del Sabadell passarien a tenir el 15,3% del BBVA. Tot i que es tracta d'un percentatge més elevat respecte del 13,6% que calculaven amb l'oferta anterior, continua per sota del 16,2% que calculaven en l'oferta del maig del 2024, que el consell d'administració va rebutjar.