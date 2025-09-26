BANCA
Autoritzada la millora de l’opa del BBVA al Sabadell
El període d’acceptació de l’operació s’estén fins al 10 d’octubre. L’entitat basca recalca el valor de la nova oferta
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar ahir l’oferta millorada de l’opa llançada pel BBVA sobre el Banc Sabadell, els accionistes del qual tindran ara fins al 10 d’octubre, aquest inclòs, per acceptar-la. El consell d’administració de l’entitat basca va decidir a començaments de setmana millorar l’opa sobre el banc català un 10%, modificant la contraprestació perquè passi a ser enterament en accions.
Fins a aquell moment, la contraprestació oferta era d’una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions ordinàries del Banc Sabadell. A partir d’ara el canvi passa a ser d’íntegrament en accions, a raó d’un títol de nova emissió del BBVA per 4,8376 de l’entitat catalana.
Amb la desaparició de la part en efectiu, el BBVA busca que l’operació sigui fiscalment neutral, ja que, al passar a ser la contraprestació totalment en accions, els accionistes que tinguessin plusvàlues no tributarien a Espanya si l’opa és acceptada pel 50% dels drets de vot del Sabadell.
El banc que presideix Carlos Torres va remarcar que l’oferta resulta “excepcionalment atractiva” per als accionistes del Banc Sabadell, ja que implica “valorar les accions en nivells màxims en més d’una dècada”.
En el suplement a l’oferta, el BBVA reafirma que no portarà a terme la seua opa si no aconsegueix més del 50% dels drets a vot. D’altra banda, el seu consell d’administració ha renunciat a fer noves millores de la contraprestació de l’oferta. Això implica que aquesta nova oferta és el que l’empresa considera la seua proposta final.
Els directius de l’entitat vallesana ja s’hi han pronunciat, recomanant als accionistes no acceptin l’oferta, malgrat la millora, i dient que encara està per sota del valor “real” del banc.
Precisament, ahir el president de l’entitat, Josep Oliu, va assegurar que la proposta “continua sent baixa”, perquè “donarà menys rendiments a l’accionista”. “Per un plat de llenties no val la pena anar a l’opa”, va afirmar.