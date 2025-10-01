7 de cada 10 cotxes nous venuts a Lleida són híbrids o elèctrics
Ho assegura l'informe del setembre de l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), que apunta a un increment en la matriculació de vehicles respecte l'any passat
Es constata l'augment dels cotxes elèctrics i dels cotxes elèctrics a la província de Lleida. Actualment, segons l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), 7 de cada 10 cotxes matriculats són híbrids, híbrids endollables o totalment elèctrics. Una tendència a l'alça, amb un increment de gairebé un 67% respecte de l'any passat.
En total, a Lleida s'han matriculat 419 cotxes híbrids o elèctrics (240 híbrids, 86 híbrids endollables i 93 elèctrics) durant aquest setembre, mentre que els cotxes basats únicament en combustibles fòssils perden pistonada: s'han matriculat 137 cotxes de gasolina i només 18 de dièsel.
Augmenten les xifres de venda de cotxes a tot Catalunya
Les vendes de cotxes a Catalunya han experimentat un notable creixement durant el setembre de 2025, assolint les 11.551 unitats matriculades, el que representa un increment del 22,9% respecte al mateix mes de l'any passat. Segons les dades d'ANFAC, Catalunya s'ha consolidat com la segona comunitat autònoma en nombre de matriculacions a l'Estat, només superada per Madrid, que ha registrat 32.549 vehicles venuts amb un augment del 10,7%.
Al mercat català, també han augmentat les vendes dels vehicles electrificats: pràcticament s'han duplicat respecte al setembre de 2024, arribant a les 3.251 unitats. Aquest segment representa ja el 14,64% de la quota de mercat a Catalunya, convertint-la en la segona regió espanyola amb major percentatge d'aquest tipus de vehicles, només per darrere de Madrid (36,29%), on s'han superat els 8.000 automòbils d'aquesta categoria.
Pel que fa a la distribució per tipus de carburant, les matriculacions de cotxes de benzina han caigut un 6,68% interanual aquest setembre, situant-se en 3.003 unitats. Més pronunciat ha estat el descens en el cas dels vehicles dièsel, amb una davallada del 38,63% i només 329 unitats venudes. En canvi, la categoria d'altres combustibles (que inclou híbrids endollables i no endollables, hidrogen, GLP i GNL, entre d'altres) ha experimentat un significatiu creixement del 43,64%, amb 8.219 matriculacions.
L'acumulat de vendes a Catalunya durant 2025 s'aproxima ja a les 100.000 unitats, amb 98.079 vehicles matriculats en els primers nou mesos, un 13,5% més que en el mateix període de 2024. Els vehicles electrificats han crescut un espectacular 84,57%, assolint les 23.618 unitats, fet que representa el 13,70% del total del mercat.
Millores també a la resta de l'Estat
A nivell estatal, el mercat automobilístic mostra signes clars de recuperació, amb un augment del 16,4% en les vendes de turismes al setembre, arribant a les 85.167 unitats. Anfac atribueix aquest bon comportament principalment al ritme de comercialització dels vehicles electrificats, i destaca que per primera vegada s'ha superat el volum de vendes previ a la pandèmia (81.746 unitats el setembre de 2019).
Entre gener i setembre de 2025, el mercat espanyol ha acumulat 854.658 turismes venuts, un 14,8% més que en el mateix període de 2024, el que permet mantenir, segons l'associació, la previsió de tancar l'any per sobre dels 1,1 milions d'unitats. Cal destacar també el comportament dels vehicles electrificats, que s'han duplicat durant el setembre amb 20.479 unitats, mentre que en l'acumulat anual ja sumen 158.744 matriculacions, un 98% més que en el mateix període del 2024. Aquesta tipologia representa actualment el 18,6% del total de vendes a l'Estat.