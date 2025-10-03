Un poble del Segrià, el que més ric s'ha fet els últims 10 anys a Lleida: descobreix les dades de tots els municipis amb un mapa interactiu
Des del 2013 al 2023 aquest poble ha augmentat gairebé un 60% la seva renda per càpita
L'Agència Tributària ha publicat recentment tota la informació sobre què declaren els habitants de cada municipi i, com cada any, han publicat el rànquing sobre quins són els pobles amb més de 100 habitants amb més renda per càpita per persona. A SEGRE hem volgut anar més enllà i ens hem preguntat: quins són els municipis de Lleida que més cobren comparat amb les xifres de fa 10 anys? Per això hem fet el gràfic que teniu a l'inici, on es detalla per cada municipi de més de 1000 habitants quin percentatge ha augmentat la seva renda per càpita comparant el 2023 (les últimes dades de l'Agència Tributària) amb el 2013.
I el resultat és sorprenent. Absolutament tots els pobles de Lleida han augmentat la seva renda per càpita i el poble amb un creixement més gran els últims 10 anys és Seròs, al Segrià, amb un 59,37% d'augment. El poble s'endú la primera posició per passar d'una renda bruta mitjana de 19.182 euros el 2013 als 30.570 del 2023. El podi el completen un altre poble del Segrià, Alcarràs, amb un 56,16% de creixement, i Naut Aran, a la Vall d'Aran, amb un augment del 54,23%. El 4t i 5è lloc se l'emporten Bellver de Cerdanya (53,48%) i Arbeca (48,81%), respectivament.
Per altra banda, els municipis que menys han augmentat la seva renda per càpita mitjana a la província de Lleida també són curiosos. El 5è que menys puja és la capital, Lleida ciutat, que només ha augmentat un 24,72%. La segueixen per la cua, Mollerussa, amb un 24,38%, La Pobla de Segur, amb un 22,15% i Pont de Suert, amb un 19,85%. I el poble on els seus habitants han augmentat menys la seva contribució a Hisenda és Aitona (Segrià), que només ha pujat un 10,60% la seva renda per càpita.
Alpicat segueix liderant el rànquing
Segons les últimes dades de l'Agència Tributària corresponents a l'exercici fiscal 2023, els veïns d'Alpicat mantenen el seu lideratge com a població amb major renda bruta mitjana de la província de Lleida. Aquesta estadística, publicada l'any passat i que analitza municipis de més de mil habitants, situa també a Les i Bellver de Cerdanya en les posicions capdavanteres, mentre que Aitona, Torres de Segre i Isona i Conca Dellà ocupen els darrers llocs del rànquing provincial.
Alpicat consolida la seva posició amb una renda mitjana declarada de 40.674 euros, xifra que representa un increment del 3,7% respecte a l'any anterior. En segona posició apareix Les, municipi que no figurava a la llista precedent, amb 40.232 euros de mitjana i 1.013 habitants. El podi el completa Bellver de Cerdanya, on els residents declaren una mitjana de 36.573 euros, un 8,3% més que el 2022. Tot i encapçalar la classificació provincial, Alpicat ocupa només la posició 77 a nivell estatal, evidenciant les diferències territorials en matèria de renda.
