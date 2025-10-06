Un nou web permet planificar els viatges en tren segons els retards: Rodalies en té 8 minuts de mitjana a Lleida
El nou portal, que agafa les dades de l'aplicació "Transporta'm", assegura que la línia que passa per Lleida amb més retards és la RL4, de Terrassa a Lleida ciutat, amb una mitjana de 9,1 minuts de retard
Els usuaris del transport públic ferroviari a Catalunya tenen des d'aquest març de 2025 una nova eina per planificar millor els seus desplaçaments i evitar, en la mesura del possible, les eternes esperes a les andanes. El nou portal web Puntual.cat, presentat aquest dilluns a Tarragona per les associacions Dignitat a les Vies i la Plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP), permet conèixer amb exactitud els retards mitjans mensuals que acumula cada estació i cada línia ferroviària del territori català.
Aquest innovador recurs no només ofereix dades estadístiques sobre la puntualitat dels trens, sinó que funciona com un autèntic planificador de viatges intel·ligent que té en compte els endarreriments habituals. Així, l'usuari pot introduir l'hora a la qual necessita arribar a la seva destinació i el sistema li recomanarà quin tren ha d'agafar, considerant el retard mitjà que sol acumular aquella línia i franja horària.
Les dades que nodreixen aquesta plataforma provenen de l'aplicació "Transporta'm", també impulsada per les mateixes entitats ciutadanes. Segons han explicat els responsables del projecte, la base de dades conté milers de registres actualitzats que permeten oferir una radiografia precisa de l'estat real del servei ferroviari català.
A Lleida, uns 8 minuts de retard
La mitjana de retards a Lleida, segons els creadors de l'aplicació, és de 8 minuts. En concret, la R13 (Barcel0na - Lleida per Valls) té una mitjana de 6,5 minuts de retard i és la que menys en pateix. La segueixen la RL3 (Cervera - Lleida), amb 7,9 minuts; la R14 (Barcelona - Lleida per Reus), amb 8,5; i la RL4 (Terrassa - Lleida), la línia més perjudicada a Lleida, amb 9,1 minuts de retard de mitjana.
Tot i les males xifres de Lleida, val a dir que els números dolents s'estenen a tot el territori català. La línia amb més retards en general ha sigut la R3 (L'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà per Vic), amb més de 15 minuts de retard, que, de fet, a partir d'aquest dimarts tancarà durant 16 mesos per remodelar les vies.
Podeu veure tota la informació al següent gràfic: