Uns 60.000 autònoms espanyols continuen pendents de reclamacions per ajuts per la covid
Quatre anys després de la pandèmia, un 40% de les prestacions revisades segueix en procés de tramitació, generant incertesa en el col·lectiu
Aproximadament 60.000 treballadors autònoms continuen a l’espera de resoldre les reclamacions efectuades per les mútues sobre les prestacions concedides durant la pandèmia. Segons estimacions de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), aquests ajuts estan sent sol·licitats per a la seua devolució per suposats incompliments o justificacions inadequades dels requisits establerts en el seu moment.
Dels 1,7 milions de prestacions per cessament d’activitat atorgades en els anys 2020 i 2021, unes 150.000 han entrat en procés de revisió, de les quals el 60% ja s’ha resolt, mentre que el 40% restant -aquests 60.000 ajuts esmentats- segueix pendent de resolució, segons dades facilitades per UPTA a l’agència EFE. Ni la patronal de mútues AMAT ni el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han proporcionat xifres oficials sobre aquestes reclamacions quan han estat consultats.
"Encara estan en procés. No disposem d’aquestes dades", han assegurat des d’AMAT. Eduardo Abad, president d’UPTA, explica que la principal dificultat per als casos pendents rau en la impossibilitat de justificar documentalment la caiguda d’ingressos soferta, requisit fonamental per accedir a les esmentades prestacions.
Casos reals: entre la resignació i la lluita legal
Les circumstàncies són diverses entre els afectats. Alguns autònoms han optat per pagar les quantitats reclamades per evitar processos administratius prolongats, mentre que altres, sense suport financer suficient, s’enfronten a situacions complicades.
Marina (nom fictici) representa un d’aquests casos. La Comunitat de Madrid i la Seguretat Social li reclamen més de 7.000 euros per ajuts i exempcions de quotes percebudes entre setembre de 2021 i juny de 2022. "Aquests diners es van demanar en un moment que feia molta falta i es va destinar a necessitats bàsiques", explica, manifestant la seua frustració davant d’unes notificacions que no aclareixen completament els motius de la reclamació.
Un altre exemple és Álvaro, professional de l’àmbit educatiu, a qui Asepeyo reclama més d’11.000 euros corresponents a tres trams d’ajuts trimestrals. El motiu: haver estat donat d’alta a la Seguretat Social durant 24 hores per realitzar una suplència en una residència per la qual va cobrar 140 euros, quan suposadament no podia percebre altres ingressos a més de la prestació.
Álvaro ha demandat la mútua al·legant falta de proporcionalitat i emparant-se amb el principi de bona fe que, segons la "doctrina Cakarevic", eximeix de tornar prestacions destinades a cobrir necessitats bàsiques. El seu cas es dirimirà als tribunals l’octubre del 2027, dos anys i mig després del moment actual.
Gestió desbordada durant la pandèmia
Aquestes prestacions extraordinàries es van implementar durant la crisi sanitària per protegir un col·lectiu habitualment exclòs de determinats mecanismes de protecció social, generant una sobrecàrrega administrativa sense precedents.
El Tribunal de Comptes ja va assenyalar en el seu moment que la gestió massiva d’expedients durant l’emergència va provocar diverses deficiències, com "resolucions contradictòries, incongruents i duplicades" o autoritzacions emeses per òrgans no competents. Els organismes responsables van prioritzar llavors la ràpida concessió d’ajuts sobre els controls previs de requisits, situació que va afectar tant els ERTO com les prestacions per a autònoms.
El futur del cessament d’activitat
Més enllà de les complicacions amb les prestacions extraordinàries de la pandèmia, les dades actuals mostren que el sistema regular de protecció per a autònoms continua presentant deficiències. La meitat de les sol·licituds per cessament d’activitat són rebutjades, segons xifres recopilades per UPTA fins el maig del 2025.
Concretament, de les 7.781 sol·licituds presentades des de començament d’any, només 3.948 han estat aprovades. Davant d’aquesta situació, el Ministeri d’Inclusió s’ha compromès a simplificar i millorar aquesta prestació, coneguda col·loquialment com "l’atur dels autònoms", mitjançant una taula de treball que inclou als agents socials i les principals associacions del sector.