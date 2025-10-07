EMPRESES
Banasegur amplia oficina a Lleida a l’augmentar la plantilla un 30% en 4 anys
La firma de corredories Sabseg, a la qual s’integra Banasegur, ha ampliat en 600 metres quadrats les oficines que ocupa a la ciutat de Lleida des de l’any 2008 amb l’objectiu de potenciar la seua productivitat, la innovació i el benestar dels seus empleats. La plantilla s’ha incrementat en un 30 per cent, fins a arribar els 65 professionals, des de l’any 2021, quan Banasegur va entrar a formar part del grup empresarial.
Aquesta inversió, segons destaca la companyia, reflecteix el seu compromís amb la demarcació i el seu desenvolupament econòmic i social, contribuint a generar oportunitats d’ocupació i a enfortir la presència de la companyia al territori en línia amb la seua estratègia d’expansió.
L’ampliació incorpora al centre una sala multiactivitats, una cuina per als treballadors, noves sales de reunions i despatxos dissenyats amb criteris de funcionalitat i confort.
Fundada el 1989, Banasegur es presenta com un referent en el sector assegurador de la regió i líder en agroassegurança a nivell nacional. El 2021, es va incorporar al grup Sabseg, que intermedia més de 700 milions d’euros en primes, atén 200.000 clients i compta amb 650 empleats, 45 oficines i més de 2.000 agents entre Espanya, Portugal i Itàlia.