FISCALITAT
Hisenda duplica la seua recaptació a la província de Lleida en vuit anys
Ha incrementat aquest 2025 els ingressos en un 17,2 per cent. Els cobraments del fisc superen els 1.117 milions d’euros entre els mesos de gener i agost
L’Agència Tributària ha duplicat els seus ingressos a la província de Lleida en tot just vuit anys. El fisc ha tingut uns ingressos nets d’1.117,62 milions d’euros entre els mesos de gener i agost, mentre que en el mateix període del 2017 es va limitar a 547,38 milions, segons es desprèn de les dades de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT). En aquest període coincideix, entre altres aspectes, el fet que no s’hagi deflactat la tarifa de l’IRPF, cosa que a la pràctica suposa una pujada encoberta d’impostos al no tenir en compte l’evolució de la inflació.
Aquest any, la recaptació neta ha repuntat un 17,2%, xifra que suposa un total de gairebé 164 milions addicionals en els vuit primers mesos de l’exercici. El capítol que més ha crescut en termes percentuals és el de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que ha fregat el 20% al passar de 325,16 a 390,25 de l’any passat en el present exercici, un tribut que està molt relacionat amb el consum i el comerç. Molt de prop quant a creixement, amb un 18,7%, es troba l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). És el tribut que més aporta a les arques de l’Estat espanyol, amb 538,16 milions entre gener i agost d’aquest any davant dels 453,54 de 2024.
L’Impost de Societats és la tercera gran font d’ingressos, encara que molt al darrere de les dos anteriors, amb poc més de 170 milions d’euros aquest any, deu més que a l’exercici anterior i amb un repunt del 6,2%. La resta de la cistella d’impostos es complementa amb altres de menor recaptació, com l’Impost sobre la Renda dels No Residents, amb una mica més de 4 milions, o els impostos especials, amb 5,32.
Balanç estatal
En el conjunt de l’Estat, els ingressos acumulats fins a l’agost van augmentar, respecte al mateix període del 2024, un 10,8% (10,4% els ingressos bruts i 8,6% les devolucions). A l’agost, van ascendir fins als 27.497 milions, un 10,6% més que el mateix mes de l’any passat. Els ingressos bruts van créixer un 13,5%, mentre que les devolucions realitzades ho van fer un 33,6%, en aquest últim cas a causa del començament de les devolucions massives a mutualistes de les quantitats corresponents al període 2019-2022 i per l’avançament del pagament de les sol·licitades a la campanya Societats 2024 (aquest any s’ha retornat des del juliol, tres mesos abans del que és habitual).