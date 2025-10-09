BANCA
El BBVA assegura que “no té sentit” esperar a una eventual segona opa
El director general veu una “alta probabilitat” que tiri endavant l’operació amb més del 50% dels suports. La CNMV donarà a conèixer els resultats el dia 17
El director general del BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va assegurar ahir que “no té sentit” esperar una hipotètica segona oferta pública d’adquisició (OPA) al Banc Sabadell perquè “no té cap avantatge”.
D’aquesta manera, el màxim responsable del banc a Espanya va manifestar en una entrevista a ACN que l’escenari de la segona opa “és molt improbable” i “incert” i no té “cap avantatge ni de preu, ni de termini ni de fiscalitat”.
Quan queden dos dies perquè els accionistes puguin acudir a l’opa, el directiu basc va insistir que és “absurd” esperar una “incerta” segona oferta. “Si se supera el 50% no hi haurà, lògicament, segona oferta, i en l’hipotètic cas que n’hi hagués, el preu serà el mateix”, va remarcar.
Després que l’accionista minoritari més rellevant del Banc Sabadell, David Martínez, anunciés el seu suport a l’opa, Belausteguigoitia va afirmar que hi ha hagut una “acceleració” de les adhesions. De fet, va contemplar un suport “massiu” dels inversors institucionals i va relativitzar el cas de Zurich, segon màxim accionista del Banc Sabadell amb un 5%, que es va desmarcar de l’operació.
Per la seua part, el president del BBVA, Carlos Torres, va animar els accionistes del Banc Sabadell a “pujar al tren” de l’opa per no perdre una “oportunitat històrica”. Així mateix, va afirmar que la prima actual en l’opa és senyal d’una “alta probabilitat” que l’oferta tiri endavant i afirma que, si l’oferta desaparegués, el preu del banc català cauria en borsa amb molta probabilitat.Per la seua part, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aclarir que preveu donar a conèixer el resultat de l’opa del BBVA al Sabadell el proper dia 17 d’octubre i que, en cas de produir-se una segona oferta pública d’adquisició, informarà dels criteris per determinar el preu equitatiu i que serviria de terra per a la nova contraprestació.
■ El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va explicar ahir que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha revisat el procés articulat perquè els accionistes del banc puguin acudir a l’opa del BBVA i no ha trobat cap tipus de traves. Va explicar que aquesta revisió s’ha produït arran d’una denúncia formal que va presentar el BBVA davant de la CNMV per presumptes males pràctiques en el procés d’acceptació del canvi. Per la seua part, el Sabadell també va informar la CNMV de falta d’informació i transparència per part del personal de BBVA en el procés.
Així mateix, González-Bueno creu que el BBVA aconseguiria totes les sinergies de costos per l’opa el 2032, tres anys més tard que el que va estimar l’entitat, que creu que ho faria ja el 2029.