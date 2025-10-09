El Ministeri de Treball vol ampliar el permís retribuït per mort fins un màxim de 10 dies
Actualment, la normativa dona tres dies per la mort d’un familiar directe o de la parella dins de la mateixa localitat, i cinc dies si és fora
La patronal CEOE ha titllat l’anunci d’"ocurrència"
El Ministeri de Treball vol ampliar el permís retribuït per mort fins un màxim de deu dies, una cosa que ha estat bé acollida per part dels sindicats, encara que han recriminat al govern espanyol l’absència de negociació, mentre que la patronal CEOE ha titllat l’anunci d’"ocurrència". La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous en un esmorzar informatiu d’Europa Press la intenció d’ampliar el permís laboral retribuït per mort de familiars fins un màxim de 10 dies, així com la de posar en marxa un nou permís per a cures pal·liatives.
Aquest canvi, els tràmits del qual s’iniciaran pròximament i que Díaz ha assenyalat que ha estat consensuat al si del govern central, però no amb els agents socials, es durà a terme via decret llei, ja que suposa una modificació de l’Estatut dels Treballadors. Fonts del Ministeri de Treball han apuntat que el permís anirà en funció del grau de consanguinitat, com passa actualment, però amb aquest màxim de 10 dies en lloc dels 2 vigents (4 si hi ha desplaçament).
L’Estatut dels Treballadors recull aquest permís "per la mort del cònjuge, parella de fet o parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat". Quant al permís per cures pal·liatives, les mateixes fonts expliquen que, en funció de les circumstàncies, es podrà fer també mitjançant reducció de jornada i, igual com el permís per mort de familiar, serien retribuïts per les empreses. "Ningú no pot treballar bé als dos dies de morir un pare, una mare, un fill o un amic. Cap pare o mare no pot treballar quan la seua filla està malalta o en pal·liatius", ha considerat Díaz.