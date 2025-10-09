EMPRESES
Prefabricats Pujol construirà dos fàbriques a les Borges Blanques
També ampliarà el seu centre a Mollerussa, amb una inversió de gairebé 40 milions d’euros. Per reforçar la seua capacitat productiva i actualitzar instal·lacions
Prefabricats Pujol invertirà entre el que queda d’aquest any i el que ve 40 milions d’euros en els seus centres ubicats a les Borges Blanques i Mollerussa amb l’objectiu de reforçar la seua capacitat productiva, actualitzar les instal·lacions i consolidar el seu model industrial, basat en l’eficiència, la sostenibilitat i la innovació. Una de les principals actuacions serà la construcció de dos noves fàbriques al polígon ReGenera de la capital de les Garrigues, a les quals es destinaran 30 milions d’euros.
La primera, que ja es troba en execució i que rebrà un total de 10 milions d’euros, estarà dedicada íntegrament a la fabricació de plaques alveolars, un element clau en la construcció industrialitzada. Amb aquesta nova instal·lació, el grup incrementarà la seua capacitat de producció d’aquestes plaques de formigó, àmpliament utilitzades en l’edificació tant residencial com industrial, fins a prop de dos milions de metres quadrats anuals, la qual cosa implica un augment del 30 per cent respecte al volum actual. Això permetrà a Pujol consolidar-se com el principal productor a nivell estatal.
La segona, que comptarà amb un pressupost de 20 milions, es destinarà a la fabricació de parets i façanes prefabricades per a ús residencial, industrial i agrícola. Aquesta nova fàbrica permetrà al grup duplicar la seua capacitat productiva, arribant als 1,6 milions de metres quadrats anuals. Així mateix, les dos plantes entraran en funcionament al llarg de l’any vinent i la previsió és que generin entre 50 i 70 nous llocs de treballs directes.
Respecte al seu centre productiu a Mollerussa, destinarà 8 milions d’euros a ampliar la capacitat de producció d’elements pretensats, com són les bigues per a grans infraestructures. L’ampliació permetrà incrementar en un 40% la producció de la planta, especialment en les fraccions destinades a obra pública, la qual cosa permetrà al grup competir amb obres de tot l’Estat.
Aquesta inversió forma part d’una renovació integral centrada en l’automatització dels processos productius, l’eficiència energètica i la millora de la gestió dels recursos. L’objectiu del Grup Pujol és continuar avançant cap a un model d’autosuficiència i de cicle tancat, amb producció de proximitat, extracció pròpia d’àrids, fabricació de ciment, autoconsum elèctric, sistemes de reutilització d’aigua i avaluació de materials.