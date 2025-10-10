SEGRE

AGRICULTURA

Comença la collita de panís al Pla d’Urgell amb rendiments mixtos

Imatge de collita de panís en una finca de Torregrossa. - ORIOL BOSCH/ACN

Imatge de collita de panís en una finca de Torregrossa.

REDACCIÓ

La campanya de collita del panís ha començat al Pla d’Urgell amb rendiments “heterogenis” per dos factors que han minvat la producció final. Un és la presència d’aranyes en moltes plantacions i l’altre, les dos onades de calor de l’estiu, la de finals de juny i la del 15 d’agost, que van motivar que la temperatura en algunes nits no baixés dels 25 graus i això va provocar “estrès” en les plantes.

Santi Vergé, de la cooperativa de Miralcamp, va explicar que la producció va entre les 10 i les 14 tones per hectàrea en funció de si hi ha hagut afectació d’aquests problemes. Després de la sequera del 2023, es torna a plantar panís encara que el volum és només del 40% d’un any normal. Quant als preus, la tona de panís es paga actualment a uns 210 euros, una mica inferior del que és habitual en el mercat, que hauria de ser entre 220 i 240 euros per tona.

