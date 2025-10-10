GASTRONOMIA
Lleida, potència avícola, produeix el 4% dels ous de tot l’Estat
Compta amb més de dos milions de gallines, que produeixen més de 49 milions de dotzenes. Vuit de cada deu catalans prefereixen els ous de proximitat
Lleida és una potència avícola i en el cas concret de la producció d’ous és la setena demarcació de l’Estat en producció i nombre de gallines ponedores, segons les dades públiques de la conselleria i el ministeri d’Agricultura. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de l’Ou, la Federació Avícola Catalana (FAC) ha fet públic un informe que, entre altres punts, explica que 8 de cada 10 catalans prefereixen el producte de proximitat.
En concret, Lleida compta amb poc més de dos milions de gallines per a producció comercial i d’autoconsum, gairebé la meitat de les 4,29 milions del conjunt de Catalunya. Les províncies líders de l’Estat, que compta amb 50,7 milions d’aus ponedores, són Saragossa (5,5), Toledo (5,1) i Guadalajara (5,1). Les segueixen per volum Valladolid (4 milions), València (4) i Osca (2,2).
Les comarques lleidatanes compten així amb el 4% de les aus ponedores, segons les últimes dades disponibles i referides a l’any passat. La gran majoria criaven en gàbia a la demarcació, amb 1,87 milions de gallines, mentre que les camperes i de producció ecològica es limitaven a 132.928. De les granges de la província van sortir 49,2 milions de dotzenes d’ous.
En aquest context, l’estudi de la FAC revela que el 60% de catalans consumeix ous entre 2 i 3 vegades per setmana; el 23% en menja una vegada per setmana i un 9% ho fa diàriament.
Les dones i les persones grans en consumeixen amb més freqüència que els homes més joves.
Tanmateix, els enquestats són conscients que el consum d’ous és saludable i consideren que en podrien menjar més. De fet, el 30% dels enquestats opina que la quantitat ideal de consum setmanal hauria de ser entre 4 i 5 ous.
El 64% dels catalans consumeix ous per sopar, una opció que supera la de dinar (50%). Però s’observa una nova tendència: més de la meitat dels joves i menors de 44 anys ja han incorporat l’ou a l’esmorzar, amb la qual cosa es trenca amb els patrons de consum més tradicionals (ho fan el 54% dels enquestats d’aquesta d’edat).
Encara que el supermercat és el canal principal, utilitzat per gairebé tres quartes parts dels ciutadans (72%), les dades mostren que els consumidors catalans diversifiquen els seus punts de compra. Hi ha un 31% dels enquestats que també compra ous en botiga de barri, un canal que coexisteix amb la conveniència del supermercat.