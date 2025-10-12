RAMADERIA
El benefici per als productors per porc d’engreix ha baixat un 35% l’últim any
Ha passat dels 40 euros per animal el setembre del 2024 als 26 el mes passat. La reducció dels costos de producció, en especial del pinso, no pot esmorteir l’evolució del mercat
El benefici per als productors de porcí ha baixat en un 35% en els últims dotze mesos. En concret, el marge econòmic ha passat dels 40 euros per porc d’engreix de cent quilos el setembre del 2024 als 26 registrats el mes passat, segons es desprèn dels últims informes fets públics per la conselleria d’Agricultura. En aquest període s’ha registrat un descens dels costos de producció, en especial els pinsos, però no ha estat suficient per compensar el retrocés de les cotitzacions.
Pel que fa al mercat, els preus de venda nets han passat d’1,72 a 1,57 euros, la qual cosa suposa un descens de gairebé el nou per cent. Per la seua banda, els costos s’han reduït un cèntim, fins a quedar en 1,31 euros. En el cas del pinso, la reducció és més important al baixar la tona onze euros i quedar en 318 el mes passat.
Evolució interanual
En termes interanuals (d’octubre del 2024 a setembre del 2025), l’estudi de la conselleria d’Agricultura apunta que el marge tendeix a la baixa al situar-se en 31 euros per porc de cent quilos. Un any enrere arribava als 36 euros. L’informe oficial constata que el preu de venda interanual baixa (1,65 euros per quilo d’animal viu) i el cost de producció es manté estable (1,35 euros per quilo el porc sortit de granja camí a escorxador).
Pel que fa als sacrificis per part de la indústria, l’estudi té dades fins al juliol i confirma una tendència a l’alça. Les exportacions també reflecteixen increments fins al mes de juliol, últim període amb dades oficials, per tant no reflecteixen les afectacions de l’increment d’aranzels aplicats per la Xina a la compra de porcí espanyol.
L’observatori de la Generalitat reflecteix també l’evolució a la baixa del preu dels cereals en termes mensuals. L’última vegada que van pujar de preu va ser el gener d’aquest any. A partir de llavors, els retrocessos s’han mogut entre un 1% i un 5%, amb les úniques excepcions de juliol i agost, quan van quedar estables. Els pinsos, per la seua part, s’abarateixen des de l’abril amb una caiguda mensual d’un 1% a un 3%.
D’altra banda, en termes interanuals, la caiguda del preu dels cereals és constant en els últims dos anys. En els últims dotze mesos, la caiguda s’ha situat en un 9% a l’estiu, després de retrocessos d’un 18% en l’arrancada d’any al gener i al febrer.
Campanya del ministeri per evitar l’arribada de la PPA
El ministeri d’Agricultura ha llançat una nova campanya de conscienciació per reforçar la prevenció contra la peste porcina africana (PPA) a Espanya. La situació, recorda la patronal Anafric, continua sent d’alt risc a causa de la presència de la malaltia en explotacions de porcí domèstic i en poblacions de senglars silvestres a Europa Central i de l’Est, així com a la zona nord-oest d’Itàlia continental (Piemont, Llombardia).
El departament que dirigeix Luis Planas recorda que una eventual entrada de la malaltia a Espanya tindria conseqüències molt greus per al sector porcí, per la qual cosa fa una crida a mantenir un alt nivell de sensibilització i col·laboració. La campanya inclou des d’infografies sobre bioseguretat en granges, transport i escorxadors, fins a recomanacions per a treballadors procedents de països en risc (Europa de l’Est).