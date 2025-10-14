EMPRESES
Comerços lleidatans tanquen a les 19 h per reclamar una reforma horària
Demà i més de mig centenar d’establiments ja s’han adherit a la iniciativa de Slow Shop. Demanen una reestructuració dels horaris d’obertura
Almenys mig centenar de comerços i empreses lleidatanes –malgrat que se’n podrien sumar més durant les pròximes hores– abaixaran demà dimecres les persianes a les 19.00 hores en el marc de la Diada per la Reforma Horària, que impulsa l’associació Slow Shop Lleida en defensa d’un canvi en l’organització social cap a horaris comercials més racionals que permetin una millor conciliació familiar, temps de lleure i també cuidar la salut dels treballadors. Segons la presidenta de l’associació, Rosabel Trench, aquesta acció simbòlica és també un acte de protesta per reclamar que les institucions treballin per un canvi global dels horaris de la ciutadania i aquests s’assemblin més als que s’imposen a nivell europeu. “No es tracta de treballar menys, sinó de reestructurar els horaris, fer un replantejament de les polítiques del temps per guanyar en eficiència, benestar i productivitat”. En aquest sentit, va explicar que aquest canvi és també un factor clau per garantir el relleu generacional. “Els joves, que són els que hauran d’agafar les regnes, estan canviant de mentalitat i prioritzen més tenir temps que guanyar més diners i això és un clar exemple que les administracions han de posar-se les piles i impulsar reformes que permetin una nova cultura del temps a favor d’un model econòmic més eficient i flexible que permeti atendre les noves complexitats socials”, va asseverar.
El gruix de comerços que s’han adherit de moment a aquesta iniciativa són empreses familiars, encara que també ho han fet algunes grans cadenes, va assegurar Trench.
El president de Pimec Comerç a Lleida, Manel Llaràs, va afegir que els hàbits de consum dels clients han canviat molt des de la pandèmia de la covid-19 i va afirmar que els horaris de les botigues i els serveis que puguin oferir podrien adaptar-se a les necessitats.
Després del tancament dels comerços, a les 19.30, s’ha organitzat a la sala de videoconferències del Campus de Cappont de la UdL una conferència a càrrec del psicòleg lleidatà Miquel Nadal, que oferirà eines pràctiques per millorar la gestió del temps.