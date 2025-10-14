Les pimes lleidatanes guanyen ocupació, però se situen a la cua en termes de productivitat
Pimec reclama el polígon de Torreblanca i més habitatge per garantir el creixement empresarial
El nombre de petites i mitjanes empreses a la demarcació de Lleida ha experimentat una davallada de l'1,2% durant el 2024, però el sector ha incrementat un 1,8% d'ocupats respecte a l'any anterior. Aquesta tendència indica que, tot i la reducció en quantitat, la dimensió de les pimes lleidatanes està creixent. Així ho revelen les dades territorials de l'Anuari de la Pime Catalana 2025 presentat aquest dimarts a Lleida per Pimec. Segons Moisès Bonal, director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de l'entitat, el principal repte per a les empreses del territori és millorar la seva productivitat, ja que actualment se situen a la cua de Catalunya en aquest indicador.
Borja Solans, president de Pimec Lleida, ha destacat que l'augment d'ocupació malgrat la reducció del nombre d'empreses mostra un creixement en la dimensió del teixit empresarial lleidatà. "Una major dimensió empresarial està associada a la millora de la viabilitat empresarial i més productivitat i benestar", ha assenyalat Solans. El president ha tornat a reivindicar la construcció del polígon de Torreblanca com "un projecte essencial per a l'economia de Lleida que permetria augmentar la dimensió de les empreses, generar ocupació, atreure inversions i diversificar el teixit productiu del territori". Les previsions de Pimec per al 2025, basades en dades del primer semestre, indiquen una nova reducció en el nombre de pimes, especialment al sector primari i industrial, mentre l'ocupació podria augmentar un 0,9%.
Reptes en productivitat i competitivitat
Les dades de l'anuari mostren que les pimes lleidatanes presenten una competitivitat superior a la mitjana catalana i una rendibilitat econòmica lleugerament més elevada (7,8% davant del 7,5% català). No obstant això, la seva productivitat es troba per sota de la mitjana, amb un VAB de 51.990 euros per treballador, mentre que al conjunt de Catalunya assoleix els 57.344 euros. Solans ha apuntat a diversos factors estructurals que podrien explicar aquesta situació: "Hem de reflexionar sobre factors com una menor inversió en innovació i digitalització, les dificultats d'accés al finançament, l'excés de burocràcia o la capacitat per atraure i retenir talent".
Radiografia del teixit empresarial lleidatà
Segons Moisès Bonal, el 99,9% de les empreses a la província de Lleida són pimes i generen el 77,9% de l'ocupació total del territori. Pel que fa a l'endeutament, les pimes lleidatanes presenten un índex del 45,1%, lleugerament superior a la mitjana catalana del 43,8%. En l'anàlisi sectorial, la indústria destaca positivament en tots els indicadors econòmics, mentre que la construcció presenta els valors més baixos. El sector primari, tot i ser el més afectat per la reducció d'empreses i l'únic que perd ocupació, mostra una competitivitat destacable i una productivitat lleugerament superior a la mitjana del mateix sector a Catalunya. El sector serveis, per la seva banda, presenta indicadors similars als del conjunt català.