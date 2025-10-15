L'R13 acumula algún retard després de les manifestacions pro-palestines a l'estació de Sants
La resta de serveis registren fins a 50 minuts de retard, tot i que a hores d'ara RENFE ha anunciat que ja ha recuperat el 100% del servei
Els trens de Rodalies de l'R13 continuen acumulant retards puntuals aquesta tarda després de la manifestació pro-palestina que ha tingut lloc als voltants de l'estació de Sants. Segons ha comunicat Renfe, encara que el servei ja s'ha restablert al 100%, alguns combois específics presenten demores, com el tren que cobreix el trajecte Lleida-Pirineus (13.05 h) - Estació de França (16.24 h).
A més de l'R13, altres línies també registren incidències significatives aquesta tarda. L'R11 (Sants 14.16 h - Figueres 16.07 h) i l'R16 (Tortosa 12.08 h - Estació de França 14.54 h) presenten retards d'entre 20 i 30 minuts. El cas més destacat és un tren de l'RG1 entre l'Hospitalet de Llobregat (11.48 h) i Portbou (15.15 h), amb una demora que arriba als 50 minuts. En canvi, la resta de línies com l'R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R4, R7 i R8 funcionen amb normalitat, sense retards superiors als 10 minuts.
Per altra banda, el servei ferroviari a Tarragona i Lleida es manté sense afectacions. Tant l'RT2 de Tarragona com l'RL3 i RL4 de Lleida operen amb total normalitat, segons han confirmat fonts de Renfe.
Incidents durant la manifestació pro-palestina
La manifestació que ha causat aquestes alteracions en el servei ferroviari ha tingut lloc aquest matí a l'estació de Sants per denunciar el genocidi a Palestina. Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir dispersant els manifestants que romanien a l'entorn de l'estació. La tensió ha escalat quan la marxa ha arribat a la plaça Joan Peiró, moment en què un grup ha atacat un restaurant de menjar ràpid, provocant l'activació dels furgons policials antiavalots.
Durant els enfrontaments, els manifestants han llançat objectes i tanques d'una obra propera contra els vehicles policials, que inicialment han hagut de retrocedir. També han intentat accedir a l'interior de l'estació i han col·locat contenidors i tanques per dificultar el pas dels agents, que finalment han aconseguit dispersar el gruix dels joves. S'han produït corredisses pels carrers adjacents i més incidents, tot i que un cordó policial ha protegit en tot moment l'entrada principal de l'estació de Sants. Cal destacar que, abans d'arribar a l'estació, un petit grup també havia atacat un altre establiment de menjar ràpid al carrer Tarragona.