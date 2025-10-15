Lleida lidera el creixement econòmic català durant el 2024
Amb un destacat avenç del Valor Afegit Brut (VAB) del 4,5%, segons l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA
Les comarques lleidatanes van posicionar-se al capdavant del creixement econòmic a Catalunya durant el 2024, assolint un increment del Valor Afegit Brut (VAB) del 4,5%, significativament per sobre de la mitjana catalana del 4%. Aquest destacat rendiment econòmic ha estat possible gràcies a l'empenta del sector serveis i els bons registres industrials, segons revela l'anuari econòmic presentat aquest dimecres pel catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Oliver, i la directora de zona de BBVA a Lleida, Manoli Jiménez.
Catalunya va experimentar durant el 2024 un elevat creixement econòmic del 3,6% del PIB, superant en un punt el registrat l'any 2023. Aquest avenç ha estat afavorit per la millora en les condicions financeres derivades de la davallada dels tipus d'interès, l'alentiment inflacionari i la forta incorporació d'immigració, factors que han estimulat tant el consum com la inversió interna. L'economia catalana acumula així un increment del 6,7% del PIB des de 2019, deixant enrere definitivament l'impacte de la COVID-19, tot i que alguns sectors i territoris encara no han completat totalment aquesta recuperació.
L'informe detalla que l'increment global del VAB català ha estat resultat de la millora dels serveis (4,1%, superant el 2,7% del 2023), el manteniment de la recuperació industrial (3,9%, tot i que per sota el 5,0% del 2023), el moderat creixement de la construcció (1,7%, inferior al 2,4% del 2023) i un canvi de tendència al sector primari, que amb un 4,2% deixa enrere les fortes contraccions dels anys anteriors (-10,7% el 2023 i -25,3% el 2022).
El Pla de Lleida: un motor econòmic del país
El Pla de Lleida ha registrat un intens creixement del 4,5% del VAB durant el 2024, destacant notablement en el context català. Aquest excepcional resultat s'ha sustentat en l'excel·lent comportament tant de la indústria (4,9%) com dels serveis (4,2%), sector que representa més del 66% del VAB d'aquestes comarques. Mentrestant, la construcció va experimentar una lleugera contracció (-0,6%) i el sector primari va créixer de manera espectacular amb un 12,2%.
L'avenç del sector terciari a les comarques del pla lleidatà ha estat especialment destacable en els serveis privats personals (4,7%), els serveis vinculats a l'activitat productiva (3,5%) i també en els serveis col·lectius (3,8%). Entre les activitats que han mostrat creixements més notables destaquen les activitats immobiliàries (11,9%), el transport (6,7%), l'hostaleria i restauració (3,5%) i el comerç (2,2%).
Pel que fa al sector industrial, que representa més del 23% del VAB d'aquestes comarques, ha experimentat un notable creixement del 4,9% durant el 2024, impulsat principalment per les produccions manufactureres (5,6%), mentre que les branques d'energia, residus, aigua i gas han crescut de manera més moderada (1,8%). A les manufactures, cal subratllar l'evolució positiva de les indústries alimentàries (7,3%), que representen aproximadament el 40% del VAB industrial de la zona, així com els increments en material de transport (11,7%), altres productes minerals no metàl·lics (3,4%), metal·lúrgia i productes metàl·lics (3,0%) i fusta, paper i arts gràfiques (2,0%).
Les comarques de muntanya també creixen al 4,5%
Les comarques de muntanya també han mostrat un sòlid creixement econòmic del 4,5% durant el 2024, igualant el registre del Pla de Lleida, però amb una composició diferent. En aquestes zones, el creixement ha vingut impulsat principalment pel sector terciari (4,5%), que representa més del 73% del VAB local, complementat amb uns excel·lents resultats industrials (6,4%), un moderat increment de la construcció (1,9%) i un important avenç del sector primari (8,1%).
El sector serveis a les comarques de muntanya ha experimentat una expansió notable, especialment en els serveis privats personals (4,5%), que constitueixen un 47% del VAB d'aquestes comarques, i en els serveis col·lectius (5,6%). Les branques més vinculades al turisme i a la demanda de les llars han mostrat evolucions molt positives com els transports (8,3%), les activitats immobiliàries (7,5%), l'hostaleria i restauració (3,7%) i el comerç (2,6%).
L'increment del 6,4% del VAB industrial a les comarques de muntanya reflecteix tant el creixement de les manufactures (4,6%) com, especialment, de les activitats d'energia, residus, aigua i gas (7,1%), que aporten més del 71% del VAB industrial d'aquestes comarques. Entre les manufactures, destaquen els creixements de les indústries alimentàries (5,4%), productes informàtics i electrònics (5,1%) i metal·lúrgia (5,0%).
Recuperació post-pandèmia: balanç desigual per territoris
Els resultats del 2024 confirmen que el Pla de Lleida ha superat completament l'impacte de la pandèmia, amb un increment acumulat del VAB del 2,2% respecte als nivells de 2019. En termes d'ocupació, els 168.000 afiliats registrats el 2024 representen un 8,5% més que els del 2019, reflectint principalment la bona dinàmica del sector serveis (9,5% per sobre del 2019) i la millora de les manufactures (11,6%). No obstant això, tant el sector primari com les produccions d'energia, aigua i reciclatge i la construcció encara necessiten més temps per recuperar els nivells pre-pandèmics.
La situació és diferent a les comarques de muntanya, on el VAB encara es manté un 2,0% per sota dels nivells de 2019, malgrat la millora del conjunt dels serveis. Aquesta recuperació més lenta s'explica principalment per les dificultats persistents en la recuperació del VAB industrial i de la construcció en aquestes zones.