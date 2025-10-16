Confirmat pel SEPE: ajuts de fins 3.000 euros per a aturats sense atur
El subsidi per cotització insuficient el 2025 ofereix suport econòmic als qui han treballat entre 90 i 359 dies i no poden accedir a la prestació contributiva
El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha posat en marxa aquest 2025 un nou subsidi per a aturats sense prestació contributiva que pot assolir els 3.000 euros acumulats. Aquesta mesura està específicament dissenyada per a treballadors que han cotitzat entre 90 i 359 dies, quedant per sota del llindar necessari per accedir a l’atur ordinari. La prestació, denominada subsidi per cotització insuficient, suposa un important suport econòmic per a milers de persones que han perdut la seua feina recentment.
La quantia d’aquest subsidi s’estructura de forma escalonada segons l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Durant el primer semestre, els beneficiaris perceben el 95% de l’IPREM, la qual cosa representa aproximadament 480 euros mensuals en l’actualitat. Aquest percentatge descendeix el 90% entre el setè i el dotzè mes, i a partir de llavors s’estableix en el 80%. La durada total de l’ajuda varia significativament en funció dels dies cotitzats i de l’existència de càrregues familiars, podent estendre’s fins 21 mesos en els casos més favorables.
Per als qui han cotitzat entre 90 i 119 dies, el subsidi es manté durant tres mesos si no tenen responsabilitats familiars, i fins cinc mesos si compten amb persones al seu càrrec. Els treballadors amb períodes de cotització superiors a 180 dies poden beneficiar-se de terminis més extensos, sempre adaptats a la seua situació personal i familiar concreta.
Requisits per accedir al subsidi
Els interessats en sol·licitar aquesta ajuda han de complir diversos requisits fonamentals. En primer lloc, és imprescindible trobar-se en situació legal d’atur i inscrit com a demandant al SEPE. A més, han d’haver cotitzat almenys 90 dies però menys de 360, i els ingressos familiars no poden superar el 75% del salari mínim interprofessional vigent. El subsidi resulta compatible amb llocs de treball a temps parcial, sempre que no constitueixin una jornada completa, ajustant-se la quantia proporcionalment.
Procediment de sol·licitud
El procés per tramitar aquesta prestació pot realitzar-se per diverses vies. La més àgil és a través de la seu electrònica del SEPE, encara que també existeix l’opció presencial mitjançant cita prèvia a les oficines corresponents o a través de qualsevol registre públic habilitat. El termini de sol·licitud comença immediatament després d’esgotar altres prestacions existents o, en el seu defecte, transcorreguts 15 dies naturals des de la situació legal d’atur. Aquesta agilitat administrativa pretén garantir que els treballadors afectats puguin accedir ràpidament a la protecció social establerta.