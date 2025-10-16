Treball assegura que "s'hauran de canviar horaris" a la feina per "mitigar" els incidents per cops de calor
El conseller Sàmper diu que cal "millorar molt" els índexs de sinistralitat laboral, després que pugin un 40% fins a l'agost
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, assegura que "s'hauran de canviar horaris" a la feina durant alguns dies concrets a l'any per tal de "mitigar" els incidents laborals vinculats als cops de calor. Així ho ha defensat en la VI Jornada de la Inspecció de Treball, que s'ha celebrat coincidint amb el quinzè aniversari del traspàs de les competències inspectores a l'autoritat laboral catalana.
El conseller ha indicat que s'han de "reduir riscos" durant els dies amb les temperatures més altes. "Un jardiner no pot treballar amb una onada de calor a la una o les tres del migdia, no pot ser", ha dit. Sàmper també ha apuntat que cal "millorar molt" els índexs de sinistralitat laboral, que han augmentat un 40% interanual fins a l'agost.