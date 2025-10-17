El sector de transport de viatgers per carretera protesta per un salari digne
Una concentració a l’estació d’autobusos de Lleida ha bloquejat la sortida de vehicles durant prop d’una hora
Mig centenar de treballadors del transport de viatgers per carretera s’han concentrat aquest matí davant l’estació d’autobusos de Lleida, on durant prop d’una hora no han deixat sortir cap autocar, convocats pels sindicats CCOO i UGT per reivindicar unes condicions laborals dignes, especialment en termes salarials.
Denuncien que els sous al conveni són els més baixos de Catalunya i els cinquens més baixos a nivell Estatal, trobant-se fins a 400 euros per sota del que pot cobrar un conductor a Girona o Tarragona. “Nosaltres ens juguem la vida a la carretera, i també la de moltes persones, per uns salaris que amb prou feines superen el Salari Mínim Interprofesional (SMI)”, criticava un dels transportistes concentrats.
Aquest sector dona treball a Lleida a més de mig miler de treballadors, segons va afirmar el president del comitè d’empresa d’Alsa i delegat es CCOO, Angel Ocaña, que va instar a la patronal a asseure’s a negociar una pujada dels salaris reals i va alertar de mobilitzacions si no s’atenen les seues demandes. La protesta va generar que diverses línies d’autobusos sortissin amb retards.