BANCA
BBVA es dispara a la borsa un 6% i el Sabadell baixa un 7% l’endemà de fracassar l’opa
Carlos Torres no pensa dimitir i es mostra sorprès pel baix nivell d’acceptació, igual com Josep Oliu. El banc vallesà assegura que generarà “més valor” en un dia de “celebració”
BBVA va tancar ahir amb una revalorització del 5,98%, liderant les pujades en l’Ibex-35, mentre que Banc Sabadell va perdre un 6,78%, encapçalant els descensos del selectiu, després que dijous es conegués el fracàs de l’opa del banc basc sobre l’entitat catalana. Aquest comportament de les accions entra dins de la lògica del mercat, que entén que el BBVA redueix risc de més consum de capital i una possible ampliació de capital per a una potencial segona opa en efectiu, explicaven des de Renta 4. En el cas de la baixada del Sabadell, s’emmarcaria en la sortida de possibles especuladors que esperaven precisament una millora de l’oferta en una segona opa. El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va relativitzar la caiguda de l’entitat en borsa: “No ens preocupa en absolut”. Tot això mentre, segons les seues paraules, ahir “el banc era una festa”.
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va explicar que, després de conèixer-se els resultats de l’opa, va parlar amb el president del banc basc, Carlos Torres: “La veritat és que no sé qui dels dos estava més sorprès.” “No esperàvem això. El resultat ha estat molt clar”, va dir Oliu després de mostrar-se “alleujat i molt satisfet” perquè el nivell d’acceptació es limités al 25,33% de les accions a les quals es dirigia, quan necessitava assolir el 50% del capital social per tenir èxit. Torres també va reconèixer que li ha “sorprès” el resultat final, quan ell mateix estava “absolutament convençut” que aconseguirien la majoria del capital de l’entitat catalana.
El president del BBVA va deixar clar que no pensa dimitir, ja que la seua continuïtat al capdavant del grup basc, va insistir, “no depenia del resultat d’aquest procés”. Va explicar que ha estat el consell d’administració en ple el que ha pres totes les decisions, inclosa la de presentar l’oferta. “La nostra tasca és intentar aquelles coses que tenen sentit”, va afirmar. A preguntes dels periodistes, Torres va dir que la normativa sobre opes “necessita un refresc” i va assenyalar que en el procés s’ha vist que determinats articles no són “prou clars” i estan subjectes a interpretacions i tenen ambigüitats.
César González-Bueno, pel seu costat, va agrair el suport dels seus accionistes, clients i empleats davant l’opa del BBVA, i va assegurar que l’entitat catalana generarà “més valor” per separat. El banc va subratllar la intenció d’elevar la seua rendibilitat al 16% de cara al 2027 i oferir una remuneració als seus accionistes de 6.450 milions d’euros fins llavors, equivalent al 40% del seu valor en borsa, segons marca el seu últim pla estratègic.
Illa veu el fracàs de l’opa una bona notícia
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir amb el del Sabadell, Josep Oliu, i va dir que el fracàs de l’opa “és una bona notícia per a Catalunya, la societat catalana i el teixit empresarial”.
La Comissió manté l’expedient a Espanya
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, no creu que les condicions imposades pel Govern central a l’opa hagin portat al fracàs de l’operació. La Comissió Europea segueix endavant amb l’expedient sancionador obert contra Espanya pels poders discrecionals que la legislació espanyola atorguen al Govern per poder frenar opes.
Satisfacció a les patronals i a la Cambra de Comerç
Foment del Treball encoratja el Sabadell a guanyar mida “per garantir la seua independència”. Pimec creu que pimes i autònoms “han guanyat el partit” després del desenllaç de l’opa. La Cambra de Comerç de Barcelona veu “fonamental” que el banc vallesà mantingui la independència.
Els sindicats reclamen compensacions
Els sindicats exigeixen una “compensació econòmica” pel “desgast” que han patit les plantilles arran de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell. Els majoritaris UGT i CCOO insisteixen que s’ha evitat la destrucció de milers de llocs de treball.
David Martínez es manté com a conseller
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va informar que David Martínez, que té el 3,86% del capital de l’entitat catalana i que va anunciar la intenció d’acudir a l’opa del banc d’origen basc, continua sent accionista i conseller del banc després del fracàs de l’oferta.