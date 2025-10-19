SEGURETAT
La pujada de les cotitzacions costarà entorn de seixanta milions als autònoms de Lleida
En els propers tres anys, una mesura que compta amb el rebuig tant de les patronals com dels partits. A la província afecta gairebé 36.500 treballadors, bona part del comerç i l’hostaleria
L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha posat xifres a la proposta del ministeri de Seguretat Social de pujada de les cotitzacions als treballadors autònoms: 5.700 milions d’euros en els propers tres anys. En el cas de Lleida, la xifra de sobrecost es podria situar entorn dels 60 milions. Lleida, malgrat el descens d’afiliats com a autònoms dels últims exercicis, té 36.473 cotitzadors de la Seguretat Social, la qual cosa representa l’1,07% dels 3.406.383 que agrupa tot l’Estat.
El ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha posat aquesta setmana sobre la taula una proposta de quotes per als treballadors autònoms de cara al 2026 vinent perquè cotitzin un mínim de 217,37 euros mensuals i un màxim de 796 euros. Això suposaria un augment de 17 euros mensuals en la quota d’aquells amb rendiments inferiors a 670 euros al mes i de 206 euros per als qui superin els 6.000 euros, amb pujades a les quinze forquilles de rendiments, segons el document que el Govern va entregar a patronal, sindicats i associacions d’autònoms.
Per al següent any, 2027, el plantejament de l’Executiu central arranca en 234,73 euros per al tram més baix de rendiments i acaba en 1.002,49 euros per al més elevat, i de cara al 2028, comença amb 252,1 euros i tanca en 1.208,73 euros. La negociació d’aquests trams surt del pacte tancat el 2022 entre totes les parts per implantar un nou sistema progressiu perquè els autònoms cotitzin segons els ingressos reals i tinguin dret així a millors prestacions.
El projecte ha comptat amb un rebuig unànime de patronals, sindicats i partits, incloent-hi Sumar, soci de l’Executiu, amb la seua vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, especialment crítica amb la proposta de la ministra socialista de Seguretat Social, Elma Saiz, perquè afirma que penalitza les rendes inferiors. Saiz ja ha respost a la seua companya al Consell de Ministres i li ha recordat que va votar a favor del nou sistema de cotització del col·lectiu d’autònoms. El pla ha rebut qualificatius com el d’“estocada” amb què ha resumit ATA la seua opinió a la pujada de quotes.
Sectors
A la província de Lleida, el col·lectiu més nombrosos d’autònoms correspon amb activitats agràries, en concret 8.291, segons les últimes dades oficials de la Seguretat Social referides al mes passat. Però qualsevol canvi en les cotitzacions afecta també de forma especial el sector del comerç, amb un total de 6.582 autònoms a les comarques lleidatanes. Darrere es col·loquen les activitats que la Seguretat Social inclou en subministraments com el de l’aigua, amb 4.373. L’hostaleria, amb 3.340 afiliats, també és un altre dels grups amb més nombre d’autònoms. Superen els dos mil afiliats les activitats immobiliàries (2.595), el transport i emmagatzemament (2.145) i les indústries manufactureres (2.103). Per sobre del miler hi ha els cotitzadors per activitats sanitàries i serveis socials (1.120) i les activitats administratives i serveis auxiliars (1.036).