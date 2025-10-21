EMPRESES
BonÀrea obre a Lleida un centre tecnològic per captar talent
De la UdL, “perquè invertir en la Universitat és invertir en futur”. Poden treballar quaranta persones alhora a la seu de La Collita a passeig de Ronda
BonÀrea va inaugurar ahir a passeig de Ronda de Lleida un centre tecnològic amb el qual vol captar talent de la Universitat de Lleida, en especial de l’Escola Politècnica Superior. “Invertir en la Universitat és invertir al territori i el futur”, va defensar el director general de bonÀrea, Jaume Alsina Cornellana, al presentar La Collita Innovation Center, nom del projecte. La companyia compta amb un equip de 250 professionals en el camp de la informàtica i una part de professionals podran treballar des de Lleida, “on existeix un pool important de talent” o bé de forma híbrida en aquestes noves instal·lacions, que compten amb una superfície de 450 metres quadrats que ja era propietat de la companyia i en la qual s’ha portat a terme una inversió propera als 300.000 euros. Evitarà el trasllat diàriament de part dels informàtics i tecnòlegs fins a Guissona i podran treballar des de la capital del Segrià. Podran fer-ho alhora quaranta persones, però s’espera que l’espai doni servei a entre 60 i 80. Compta, entre altres instal·lacions, amb boxs de silenci per a conferències i tres sales de reunions. Alsina confia a crear el que va qualificar com “un ecosistema de treball que ens porti al nivell professional més alt”. “Estem cridats a dol·licitar més talent informàtic, més talent tecnològic”, i aposta per retenir aquest talent lleidatà tant de la UdL, que no únicament, sinó també de la Formació Professional.
La Collita continuant així la filosofia amb la qual fa cinc anys van posar en marxa a Guissona un altre projecte dirigit també a l’àmbit de la tecnologia, La Llavor. En aquest cas, està dirigit a joves estudiants que es poden formar en àmbits en ciència i tecnologia com la robòtica. Es tracta de formació gratuïta, dins de l’espai curricular a Guissona, Agramunt, Ponts, Torà i Santa Coloma de Queralt amb 1.700 alumnes.
L’acte va comptar, entre altres autoritats, amb el subdelegat del Govern de l’Estat, José Crespín, qui va destacar que La Collita entronca amb “els canvis que estem vivint” i va citar “el teletreball i la flexibilitat com a bones oportunitats per rellançar una nova manera d’entendre la fina”. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, per la seua part, va aplaudir el projecte mentre que va destacar que la ciutat “és la capital del sector agroalimentari del sud d’Europa” i va destacar la densitat d’empreses del sector tecnològic.