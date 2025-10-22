Catalunya estudia prohibir la compra especulativa d'habitatge
El president Illa defensa analitzar-ho "bé, amb seguretat i certeses" i insisteix que l'habitatge és un dret
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern estudiarà la possibilitat de prohibir la compra especulativa d'habitatge. Durant la sessió de control al Govern la diputada de la CUP Laure Vega li ha reclamat actuacions en aquesta línia i el president ha assegurat que ell mateix va demanar a la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, que ho estudiés el Departament. Les darreres setmanes s'ha fet públic un informe encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que conclou que limitar les compravendes especulatives d'habitatge i permetre que només es pugui comprar un pis per viure-hi és legal a les zones de mercat tensionat, emparant-se en la Constitució i les lleis d'urbanisme.
Durant la seva intervenció Vega ha fet referència a l'informe i ha defensat que s'avanci per prohibir definitivament l'especulació en habitatge. A més, ha demanat que el Govern estigui "disposat a tot amb ambició" i ha dit que no volen més "promeses buides".
Per la seva banda, Illa ha insistit que el Govern farà tot el que pugui per aconseguir que l'habitatge sigui "un dret". En aquesta línia, ha dit que estudiaran la possibilitat de prohibir la compra especulativa, però ha advertit que calen "certeses" i "estudiar-ho bé i amb seguretat".
Paral·lelament, Vega també ha reclamat a Illa que limiti el número d'habitatges que pot tenir una persona, emparant-se en una enquesta a la població que apunta que una majoria hi estaria a favor. Illa li ha respost que el departament també està estudiant aquesta qüestió.