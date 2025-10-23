AGRICULTURA
Rècord de tempestes de pedra a Lleida en 25 anys, amb dinou
El canvi climàtic és el principal factor d’aquest increment, segons assenyala l’ADV Terres de Ponent i Meteocat. Amb granís més gran de fins a 3 centímetres
Les comarques de Ponent han tancat una temporada de primavera-estiu amb rècord de calamarsades en 25 anys amb un total de 19, segons el registre de l’ADV Terres de Lleida juntament amb Meteocat, que apunten al canvi climàtic i a l’augment de la temperatura, com a principal motiu d’aquest increment.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, va afegir que el nou escenari va acompanyat d’un inici més primerenc de les calamarsades, ja que aquest any la primera va ser a l’abril, i un augment de la mida del granís de fins a 3 centímetres.
Sarroca va reconèixer que el canvi climàtic no “ho està posant fàcil” i que la temporada de calamarsades ha estat “complicada” a Ponent. L’any passat tan sols van registrar quatre episodis i aquest any han estat dinou des de l’abril, amb greus danys en l’agricultura. L’estiu s’allarga cada vegada més, amb calors que comencen a la primavera i es mantenen fins a l’octubre.
El nou escenari ha provocat –segons va apuntar ahir la directora del Meteocat– més calamarsades i que la mida de les pedres sigui més gran. Això es deu al fet que l’augment de la temperatura motiva que hi hagi més energia concentrada en els nuclis tempestuosos i la pluja sigui més intensa i la pedra més gran.
Fa uns anys, a les tempestes de la primavera era més freqüent que fossin acompanyades de granís, que té una mida més petita, però aquest any el 19 d’abril van caure pedres que mesuraven fins a 3 centímetres. Aquesta mida no s’havia recollit mai al pla de Lleida ni a Catalunya en aquestes dates, segons la tècnica de l’ADV Terres de Lleida, Elisabet Porta. L’ADV i Metocat porten a terme un seguiment de les calamarsades que es registren a Ponent gràcies a uns 60 granímetres que hi ha repartits pel Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues en un radi d’abast de 250.000 hectàrees. Són uns plafons de porexpan que quan reben l’impacte del granís, queda marcats i així es pot calcular la mida. La xifra tan elevada de calamarsades registrada aquest any no s’havia vist en els 25 anys que porten aquestes plaques instal·lades. Així mateix, s’han emès 42 alertes en 29 dies, xifra també rècord.