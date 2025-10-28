La IA de Fotocasa pronostica quin serà el preu del lloguer d'habitatge a Lleida a finals del 2025
Quines ciutats lideraran les pujades en el preu del lloguer a finals del 2025? L'algoritme de Fotocasa preveu increments al nord i baixades al mediterrani
L'Índex predictiu de lloguer DataVenues de Fotocasa ha revelat quines seran les ciutats espanyoles que tancaran el 2025 liderant les pujades en el preu del lloguer. Segons les dades publicades, s'esperen increments en 15 ciutats i baixades en 17 a tancament del quart trimestre, dibuixant un mapa on el nord experimentarà creixements mentre el centre peninsular s'estabilitza i les zones del sud i mediterrània sofriran ajustaments.
La predicció mostra que el nombre de capitals amb preus a l'alça disminuirà de 26 a només 15, alhora que 19 ciutats mantindran valors estables i 17 experimentaran caigudes, dues menys que al trimestre anterior. Aquest panorama configura un país dividit geogràficament pel que fa a l'evolució dels preus del lloguer durant aquest final d'any.
Segons la Intel·ligència Artificial, Santander (6,9%), Pontevedra (6,3%) i Sant Sebastià (4,7%) encapçalaran les majors pujades de preus de lloguer d'habitatges a nivell trimestral a tot l'Estat espanyol. Aquestes localitats del nord confirmen la tendència de desplaçament de la demanda cap a zones tradicionalment més estables i amb una elevada qualitat de vida.
Comportament desigual per zones geogràfiques
A Castella i Lleó, Valladolid experimentarà un creixement moderat de l'1,4%, mentre que altres capitals com Lleó, Salamanca, Burgos, Palència, Zamora i Àvila es mantindran sense variacions (0%). A Galícia, la situació presenta contrastos significatius: mentre Pontevedra destaca amb una de les pujades més notables, Lugo (0%) romandrà estable i Ourense (-2,9%), A Coruña (-1,7%) i Vigo (-0,7%) mostraran retrocessos en els preus.
Al País Basc, Sant Sebastià (4,7%) es desmarca clarament de l'estabilitat que mostraran Bilbao (0%) i Vitòria (0%). També al nord peninsular, Oviedo registrarà un lleuger increment del 0,1% en els preus del lloguer.
Dinàmica dual a l'interior i sud
L'interior i el sud de la península presenten comportaments diversos. Badajoz (4,3%) serà la capital amb l'avanç més destacat de l'interior, mentre que Granada (1,1%), Huelva (0,8%) i Còrdova (0,7%) registraran pujades de preu més moderades. En canvi, la meseta castellana i manxega mantindrà preus pràcticament congelats a Toledo, Ciudad Real, Guadalajara i Albacete, reflectint un mercat més equilibrat.
En contrast, l'interior central i nord-est patiran les majors caigudes del país: Huesca (-15,0%) i Sòria (-10,8%) lideren les baixades, seguides per Terol (-2,9%), Conca (-3,1%) i Segòvia (-2,1%).
Arc mediterrani amb tendències oposades
A l'arc mediterrani, el comportament també serà desigual. Les pujades més notables es registraran a Tarragona (3,4%) i València (2,9%), amb lleugers repunts a Almeria (0,4%) i Màlaga (0,3%), mentre Castelló de la Plana (0%) es mantindrà estable i Múrcia (-3,2%) i Alacant (-2,6%) reduiran preus.
A les principals àrees urbanes, la previsió apunta a plena estabilitat: Madrid (0,1%) i Barcelona (0%) pràcticament no variaran els preus dels lloguers. El mateix succeeix en altres capitals provincials com Sevilla (0%), Saragossa (0,2%) o Girona (0%).
Estabilitat a Canàries i baixades a Balears
A les illes, les prediccions també apunten a contenció o baixades de les rendes. Las Palmas de Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife mantindran preus estables, mentre que a Balears, Palma de Mallorca destacarà per la seva correcció a la baixa amb un descens del 3,6%.
Finalment, la caiguda de preus afectarà altres capitals, com és el cas de Cadis (-6,1%), Lleida (-5,9%), Pamplona (-2,1%), Logronyo (-0,9%), Càceres (-0,5%) i Jaén (-0,5%).
María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, ha comentat que "les ciutats del nord lideren les previsions de creixement de preus, degut a que la demanda s'està desplaçant cap a aquestes zones. Són mercats tradicionalment més estables i amb una qualitat de vida elevada i encara que l'oferta d'habitatge també és limitada, els preus encara són més assequibles".
La portaveu també ha afegit que "és la nova tendència detectada en el mercat de l'arrendament, la demanda fuig de les zones més tensionades com la costa mediterrània o les grans capitals, a la recerca de preus més accessibles. No obstant això, també són rellevants els descensos previstos, perquè podrien interpretar-se com una correcció natural del mercat després del sobreescalfament sofert".