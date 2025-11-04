OLI
La DO Garrigues preveu una bona collita en l’arrancada de campanya
Sobre els 6 milions de quilos d’oli, però per sota del potencial. S’espera un bon rendiment malgrat els problemes a les finques de secà per la poca pluja
Les cooperatives lleidatanes d’oli estan ja collint les olives amb unes previsions de producció superiors a les de les campanyes passades, marcades per la climatologia adversa. Així, segons el president de la Denominació d’Origen Les Garrigues, Enric Dalmau, la previsió, a falta de conèixer els rendiments concrets de collita, són bastant superiors a les anteriors campanyes amb entre uns 5 o 6 milions de quilos encara que una mica inferiors al potencial mitjà, que arribaria a assolir els 7 milions de quilos a la DO. El motiu és la falta de prou pluja els últims mesos han afectat el creixement final de les olives als camps de les zones de secà sense reg de suport.
En cooperatives lleidatanes on hi ha reg, com a la cooperativa de Maials o a la de la Granadella, tanmateix, les previsions de la collita són optimistes i sense contratemps.
Quant als preus, aquests s’han anat normalitzant respecte als màxims assolits el 2023-2024 a causa de la sequera i la falta d’oferta, segons les primeres estimacions.
Previsió general
Segons les previsions del ministeri d’Agricultura, a la província de Lleida es produirà en general en aquesta campanya un total de 10.858 tones d’oli d’oliva de tot tipus.
El departament que dirigeix Luis Planas preveu així un augment d’oferta d’un 29 per cent respecte a la campanya que va finalitzar el 30 de setembre i que situa, de manera provisional, en les 8.442 tones.
La nova collita representarà, a més, un repunt d’un 24 per cent de tones respecte a la mitjana de les últimes sis campanyes, quan de les finques de la província van arribar a sortir olives per generar unes 8.775 tones d’oli d’oliva.
Recuperació
En general, la recuperació arriba de la mà d’un any en què la pluviometria s’ha normalitzat en gran manera a la demarcació i ha jugat a favor del cultiu, que en bona mesura es conrea en explotacions de secà, però encara sense assolir el potencial ple.
En aquest sentit, les estimacions del ministeri d’Agricultura per a la campanya 2025/2026 apunten a una producció de 1.371.938 tones en el conjunt de l’Estat, la qual cosa representa una caiguda del 3 per cent respecte a la campanya que acaba de concloure, però un 19 per cent per sobre de la mitjana de les últimes sis campanyes, minvades per la gran sequera de fa dos anys.