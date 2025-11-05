França suspèn temporalment la plataforma xinesa de comerç electrònic Shein
Fins que demostri que compleix amb la llei, segons el govern francès
El Govern francès va iniciar aquest dimecres el procediment per suspendre temporalment a França la plataforma xinesa de comerç electrònic Shein fins que demostri que "tot el seu contingut compleix amb les lleis i regulacions vigents" al país. "Per instruccions del primer ministre (Sébastien Lecornu), el govern suspèn Shein temporalment perquè la plataforma demostri a les autoritats que tot el seu contingut compleix amb les lleis i regulacions vigents", va informar l’equip del ministre d’Economia i Finances, Roland Lescure, en un comunicat.
Els membres del Gabinet de Lecornu analitzaran la situació "d’aquí a 48 hores", segons la nota. Poc després, Shein va anunciar en un comunicat que suspèn la venda a França de productes oferts per venedors externs després de l’escàndol per la venda de nines sexuals amb aparença de nenes. Shein va prendre aquesta decisió "després de les preocupacions suscitades per certs anuncis de venedors externs independents". La decisió de l’Executiu francès es produeix dos hores després que Shein hagi obert a París la portes de la seua primera botiga física i només uns dies després que esclatés a França un escàndol per la venda en aquesta plataforma de nines sexuals d’aspecte infantil i hiperrealistes, amb arguments de venda pornogràfics. El ministre d’Economia va advertir dilluns passat i va reiterar ahir que al Govern francès no "li tremolarà la mà" per prohibir les activitats de la plataforma xinesa a França si es demostrava que s’haguessin realitzat activitats il·lícites.
La Fiscalia de París va obrir a començaments d’aquesta setmana una investigació a Shein per "difusió d’imatges o representacions de menors de naturalesa pornogràfica", que també afecta a AliExpress, i per la "difusió de missatges violents, pornogràfics o degradants accessibles a menors", en la que a més d’aquestes dos plataformes figuren la també xinesa Temu i la nord-americana Wish.
La botiga del gegant asiàtic, ubicada en la sisena planta dels emblemàtics magatzems BHV, davant de l’Ajuntament de la capital francesa i a dos passos de la catedral de Notre-Dame, va obrir les seues portes a les 13.00 hora local (12.00 GMT) en un espai de 1.200 metres quadrats.
Coincidint amb l’obertura de la botiga, la premsa francesa va informar de la detenció i posada sota custòdia d’un home a Bouc-Bel-Air, a prop de Marsella, després d’interceptar un paquet amb una nina sexual d’aspecte infantil remès al seu nom i comprat a la plataforma Shein.
Directius de la companyia xinesa de comerç electrònic hauran de respondre el 18 de novembre a les preguntes dels parlamentaris francesos que integren una comissió d’investigació per comprendre com van poder vendre’s productes il·lícits en aquest país. A més, un grup de diputats de diversos horitzons polítics ha anunciat avui la pròxima presentació d’una resolució europea contra el problema de la moda ràpida, que insta Brussel·les i el govern francès a adoptar una postura més ferma contra Shein. Entre ells està el diputat del partit conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, que també és el ponent de la comissió d’investigació sobre els controls de productes importats a França.